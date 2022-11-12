Украинцам массово приходят двойные платежки за газ: как добиться справедливости

Еще в мае часть украинцев заплатила за газ два раза. Первый — местным газсбытам, которые были поставщиками газа, второй — “Нафтгазу”, который стал поставщиком голубого топлива почти для всего населения.

Теперь газсбыты присылают украинцам счета за газ, которые они не поставляли и отказываются перечислить оплату за май “Нафтогазу” или вернуть людям. Региональные компании требуют подавать заявление и пакет документов.

Но даже после этого региональные газсбыты отказывают в возврате денег. Такая ситуация произошла с десятками тысяч украинцев, среди них и з пенсионерка из Белой Церкви, Киевская область.

Она до сих пор не понимает, почему за поставку газа в мае пришлось платить два раза. Лариса Николаевна заплатила почти 800 гривен старому поставщику, потом столько же новому. Она, как и многие украинцы, не знала, что с мая ее перевели на нового поставщика, поэтому уплатила сумму с платежки как всегда.

Женщина говорит, что всегда оплачивает коммунальные услуги вовремя. Как только приходит квитанция, сразу же рассчитывается, чтобы избежать долгов. При этом оплата проводится онлайн. Так было и в июне, когда пришла квитанция от газсбыта за май.

Для возврата денег оказалось, что нужно отправить копию паспорта, копию идентификационного кода, квитанцию об оплате и справку с банка с указанием IBAN карточного счета. На копиях нужно сделать надпись “Согласно оригиналу” и поставить подпись, фамилию, имя и отчество владельца документа, а также дату.

И это еще не гарантия, что деньги вам вернут. Как видите, не всегда своевременная оплата коммунальных услуг — это хорошо. Ситуация с возвратом денег пользователям или Найфтогазу до сих пор не решилась. Местные газсбыты утверждают, что механизма возврата денег не существует, поэтому ситуация усложняется.