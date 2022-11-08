Вскоре кое-кому придет по 660 гривен к пенсии: о чем речь?

Еще буквально недавно в правительстве заявляли, что октябрьский перерасчет будет последним на весь следующий год. Что мол, бюджет в огромном дефиците, поэтому никаких повышений ни пенсии, ни зарплаты не будет. Но, как оказывается, еще один перерасчет произойдет в декабре. Он связан с ростом прожиточного минимума. Так как он вырастет, то пенсия для трех категорий граждан также станет выше. И вот о ком речь.

На повышение претендует три категории пенсионеров

Пенсию повысят владельцам максимальной пенсии, минимальной и имеющим большой стаж.

Владельцы минимальной пенсии получат по 66 гривен до основной выплаты. Владельцы максимальной пенсии получат по 660 гривен доплаты Имеющим большой стаж досчитают до пенсии 1% прожиточного минимума. В декабре это будет 20,93 грн.

Также, в ноябре придет надбавка тем, кто претендовал на нее в октябре, но по каким-либо причинам не получил. Это, к примеру, пенсионеры, которым исполнилось 70-75 лет. Они претендуют на 300 гривен доплаты при условии, что имеют весь необходимый стаж. Но эта доплата могла не прийти в октябре, если человеку исполнилось 70 лет в конце месяца. Дело в том, что выплата начисляется не с 1 октября по умолчанию, а с даты рождения. Если же и в ноябре прибавка не пришла, эксперты советуют обратиться в отделение Пенсионного Фонда и написать заявление по предоставленному там образцу.

Пенсии можно потерять совсем

К теме заметим, что украинцы, которые выезжают заграницу на ПМЖ, должны сообщить об этом в Миграционную службу. Те, в свою очередь, сообщают в Пенсионный фонд и такому лицу прекращают выплачивать пенсию. Есть право получить выплату за 6 месяцев одним платежом, но не больше. Тем, кто планирует возвращаться домой, деньги будут начислять в обычном режиме.