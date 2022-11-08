Значно більше чоловіків зможуть отримати відстрочку від мобілізації: готують новий закон

Мобілізація триває і повістки все ще вручають не лише тим хто служив, а й будь-кому у віці від 18 до 60 років без обмежень за станом здоров’я та іншими обставинами. Наразі в Уряді запевняють, масової мобілізації немає і найближчим часом потреби в ній не буде. Ба більше, хочуть запровадити оновлення та ввести новий законопроєкт, згідно з яким на відстрочку претендуватиме значно більша кількість українців. Про кого мова?

Мова про студентів, викладачів та інших здобувачів освіти

На початку мобілізації була інформація що студентів та викладачів не мобілізуватимуть. Мовляв, тому що Україні потрібні кваліфіковані фахівці у різних галузях. Відривати людей від навчання не можна і потрібно обов’язково дати кожному можливість довчитися та отримати диплом. Буквально кілька тижнів тому риторика змінилася і студенти опинилися в числі тих, кому теж можуть дати повістку. І от зараз знову зміни. Здобувачів професійної освіти та професійної вищої освіти, студентів вищих навчальних закладів, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів хочуть звільнити від мобілізації на законодавчому рівні.

“Законопроект покликаний усунути дискримінацію вищезгаданої категорії громадян у нормативних актах. Прийняття законопроекту дозволить усунути існуючі проблеми у законодавстві та сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців” – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Наразі студентам не можна виїжджати закордон

Від 14 вересня студентам не дозволяють перетинати кордон українським студентам іноземних ВУЗів. Але є цілий ряд винятків.

“Виїжджати можуть отримувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, які на час оголошення мобілізації перебували на території України, та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання“, – зазначили в ДПСУ.