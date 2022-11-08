Незабаром декому прийде по 660 гривень до пенсії: про кого мова?
Ще буквально нещодавно в Уряді заявляли, що жовтневий перерахунок буде останнім на весь наступний рік. Що мовляв, бюджет в шаленому дефіциті, тому жодних підвищень ні пенсії, ні зарплати не буде. Але, як виявляється, ще один перерахунок трапиться в грудні. Він пов’язаний з ростом прожиткового мінімуму. Так як він зросте, той пенсія для трьох категорій громадян також стане вищою. І ось про кого мова.
На підвищення претендує три категорії пенсіонерів
Пенсію підвищать власникам максимальної пенсії, мінімальної та тим хто має великий стаж.
- Власники мінімальної пенсії отримають по 66 гривень до основної виплати.
- Власники максимальної пенсії отримають по 660 гривень доплати
- Тим, хто має великий стаж дорахують до пенсії 1% прожиткового мінімуму. В грудні це буде 20,93 грн.
Також, в листопаді прийде надбавка тим, хто претендував на неї в жовтні, але з якихось причин не отримав. Це, наприклад, пенсіонери, яким виповнилося 70-75 років. Вони претендують на 300 гривень доплати, за умови, що мають весь необхідний стаж. Але ця доплата могла не прийти у жовтні, якщо особі виповнилося 70 років наприкінці місяця. Річ в тім, що виплата нараховується не з 1 жовтня за замовчуванням, а від дати народження. Якщо ж і у листопаді надбавка не прийшла, експерти радять звернутися у відділення Пенсійного Фонду та написати заяву за наданим там зразком.
Пенсії можна втратити зовсім
До теми, зауважимо, що ті українці, які виїжджають закордон на ПМЖ повинні повідомити про це в Міграційну службу. Та в свою чергу повідомляє в Пенсійний фонд і такій особі припиняють виплачувати пенсію. Є право отримати виплату за 6 місяців одним платежем, але не більше. Тим хто планує повертатися додому, гроші нараховуватимуть у звичайному режимі.
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