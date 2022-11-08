Незабаром декому прийде по 660 гривень до пенсії: про кого мова?

Ще буквально нещодавно в Уряді заявляли, що жовтневий перерахунок буде останнім на весь наступний рік. Що мовляв, бюджет в шаленому дефіциті, тому жодних підвищень ні пенсії, ні зарплати не буде. Але, як виявляється, ще один перерахунок трапиться в грудні. Він пов’язаний з ростом прожиткового мінімуму. Так як він зросте, той пенсія для трьох категорій громадян також стане вищою. І ось про кого мова.

На підвищення претендує три категорії пенсіонерів

Пенсію підвищать власникам максимальної пенсії, мінімальної та тим хто має великий стаж.

Власники мінімальної пенсії отримають по 66 гривень до основної виплати. Власники максимальної пенсії отримають по 660 гривень доплати Тим, хто має великий стаж дорахують до пенсії 1% прожиткового мінімуму. В грудні це буде 20,93 грн.

Також, в листопаді прийде надбавка тим, хто претендував на неї в жовтні, але з якихось причин не отримав. Це, наприклад, пенсіонери, яким виповнилося 70-75 років. Вони претендують на 300 гривень доплати, за умови, що мають весь необхідний стаж. Але ця доплата могла не прийти у жовтні, якщо особі виповнилося 70 років наприкінці місяця. Річ в тім, що виплата нараховується не з 1 жовтня за замовчуванням, а від дати народження. Якщо ж і у листопаді надбавка не прийшла, експерти радять звернутися у відділення Пенсійного Фонду та написати заяву за наданим там зразком.

Пенсії можна втратити зовсім

До теми, зауважимо, що ті українці, які виїжджають закордон на ПМЖ повинні повідомити про це в Міграційну службу. Та в свою чергу повідомляє в Пенсійний фонд і такій особі припиняють виплачувати пенсію. Є право отримати виплату за 6 місяців одним платежем, але не більше. Тим хто планує повертатися додому, гроші нараховуватимуть у звичайному режимі.