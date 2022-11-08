Куриные яйца начали продавать в ограниченном количестве: чего ждать дальше?

В Украине сложилась странная ситуация с куриными яйцами. Их стоимость растет в геометрической прогрессии. Если раньше десяток традиционно стоил от 20 до 35 гривен, то сейчас кое-где это целая сотня. Есть целый ряд причин, почему так произошло. Есть и прогнозы, что цена будет дальше расти. Есть и другие, нелестные прогнозы, что яйца могут начать исчезать с полок. В некоторых регионах уже вводятся ограничения на их покупку. В одни руки отпускают не больше трех упаковок по 10 яиц в каждой.

Ограничения ввели в Запорожье

В настоящее время об ограничениях известно только в Запорожье. Там в супермаркете Метро позволяют покупать максимум три упаковки яиц в одни руки. Как говорят эксперты в этой сети, самые дешевые яйца в городе, а именно 60 гривен за десяток. Именно поэтому на них здесь повышен спрос. Ограничения позволят большему числу людей купить данный продукт. В других регионах ограничений пока нет, но эксперты говорят, что яйца могут оказаться дефицитным товаром. Все потому, что во-первых в Украине уничтожено очень много птицефабрик среди которых одна из крупнейших, находившаяся в Славянском районе.

Там оккупанты убили более 800 000 кур. Во-вторых, фермерам трудно восстановить поголовье, а чем старше курица тем меньше ее производительность. Пока малые предприятия и вовсе прекращают деятельность, ведь не могут обогревать помещение и оплачивать сумасшедшие счета за электроэнергию.

Сейчас не сезон

Кроме этого, на цену яиц влияет еще и сезонность. Чем холоднее тем куры меньше несуться. Добавить сюда логистику, подорожание топлива, электроэнергии, вот и цена яиц становится достаточно логичной. Как будет развиваться ситуация дальше, прогнозировать никто не берется.