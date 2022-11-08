Курячі яйця почали продавати в обмеженій кількості: чого чекати далі?

В Україні склалася доволі дивна ситуація з курячими яйцями. Їхня ціна росте в геометричній прогресії. Якщо раніше десяток традиційно коштував від 20 до 35 гривень, то зараз подекуди це ціла сотня. Є цілий ряд причин, чому так трапилося. Є й прогнози, що ціна буде надалі рости. Є й інші, невтішні прогнози, що яйця можуть почати зникати з полиць. В деяких регіонах вже вводять обмеження на їх покупку. В одні руки відпускають не більше трьох упаковок по 10 яєць в кожній.

Обмеження ввели в Запоріжжі

На даний момент про обмеження відомо лише в Запоріжжі. Там в супермаркеті “Метро” дозволяють купувати максимум три упаковки яєць в одні руки. Як кажуть експерти в цій мережі найдешевші яйця в місті, а саме 60 гривень за десяток. Саме тому на них тут підвищений попит. Обмеження дозволять більшій кількості людей купити даний продукт. В інших регіонах обмежень поки немає, але експерти кажуть, що яйця можуть стати дефіцитним товаром. Все через те, що по-перше в Україні знищено дуже багато птахофабрик серед яких одна з найбільших, що знаходилася в Слов’янському районі.

Там окупанти вбили понад 800 000 курей. По-друге, фермерам важко відновити поголів’я, а чим старша курка тим менша її продуктивність. Наразі малі підприємства й зовсім припиняють діяльність, адже не мають змоги обігрівати приміщення та оплачувати шалені рахунки за електроенергію.

Зараз не сезон

Крім цього на ціну яєць впливає ще й сезонність. Чим холодніше тим кури менше несуться. Додати сюди логістику, подорожчання палива, електроенергії ось і ціна яєць стає доволі логічною. Як розвиватиметься ситуація далі, прогнозувати ніхто не береться.