Мороз и метели: синоптики говорят, что ждать придется не долго

Уже совсем скоро календарная зима, однако, в Украине зимняя погода приходит часто быстрее, еще осенью. Синоптики уже предупреждают, что в этом году зима будет быстрой, но есть надежда, что не слишком суровой. Так когда вытаскивать зимние вещи? Когда ждать снега и не первого, который растает через несколько часов, а настоящего, укроющего землю толстым покровом. Рассказываем.

Настоящая зима придет через несколько недель

Синоптики говорят, что настоящая зима придет уже через несколько недель. Последняя неделя ноября станет по-настоящему холодной. Температура воздуха днем ​​опустится до 4 градусов ниже нуля, а ночью -8. Что касается первого снега, то его следует ждать в конце ноября. А вот первый серьезный снег, ощутимо укроющий землю, выпадет в первую неделю декабря. По крайней мере, в западных областях. А на остальной территории Украины снег выпадет во вторую неделю декабря. Середина декабря кажется достаточно морозной. Днем температура в северных и восточных областях опустится до -12 градусов. А ночью иногда будет даже -21 градус мороза. К счастью, синоптики уверяют, что все это будет циклично, и будет чередоваться с оттепелями. Новый год украинцы встретят, вероятно, без снега. А следующий холодный период придется на конец января – начало февраля. Тогда также прогнозируют даже до -25 градусов мороза ночью.

Во многих регионах уже включено отопление

Тем временем во многих областях полноценно включают отопление. Раньше обогревали только больницы и школы, и вот дошла очередь до обычных жилых домов. Людям советуют подумать о дополнительном утеплении домов, ведь будут отапливать в этом году не так, как всегда. Средняя температура будет колебаться в пределах 16-18 градусов, больше отапливать к сожалению нет возможности. Более того, если обстрелы по объектам энергетической инфраструктуры продолжатся, то света и отопления может вообще не быть. Днями, неделями, а то и месяцами.