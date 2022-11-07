Мороз та заметілі: синоптики кажуть, що чекати доведеться не довго

Вже зовсім скоро календарна зима, однак в Україні зимова погода приходить часто швидше, ще восени. Синоптики вже попереджають, що цього року зима буде швидкою, але є надія, що не надто суворою. То коли витягувати зимові речі? Коли чекати снігу і не першого, який розтане через кілька годин, а справжнього, який вкриє землю товстим покривом. Розповідаємо.

Справжня зима прийде через кілька тижнів

Синоптики кажуть, що справжня зима прийде вже через кілька тижнів. Останній тиждень листопада стане по-справжньому холодним. Температура повітря вдень опуститься до 4 градусів нижче нуля, а вночі до -8. Щодо першого снігу, то його варто чекати наприкінці листопада. А от перший серйозний сніг, який відчутно вкриє землю, випаде в перший тиждень грудня. Принаймні в західних областях. А на решті території України сніг випаде в другий тиждень грудня. Середина грудня видасться досить морозною. Вдень температура в північних та східних областях опуститься до -12 градусів. А вночі подекуди буде навіть -21 градус морозу. На щастя, синоптики запевняють, що все це буде циклічно, і чергуватиметься з відлигами. Новий рік українці зустрінуть ймовірно без снігу. А наступний холодний період припаде на кінець січня початок лютого. Тоді, також прогнозують навіть до -25 градусів морозу вночі.

В багатьох регіонах вже ввімкнули опалення

Тим часом, в багатьох областях повноцінно вмикають опалення. Раніше обігрівали лише лікарні та школи, і ось дійшла черга до звичайних житлових будинків. Людям радять подумати про додаткове утеплення домівок, адже опалюватимуть цьогоріч не так як завжди. Середня температура коливатиметься в межах 16-18 градусів, Більше опалювати на жаль немає можливості. Ба більше, якщо обстріли по об’єктах енергетичної інфраструктури продовжаться, то світла й опалення може взагалі не бути. Днями, тижнями, а то й місяцями.