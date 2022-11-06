Зарплата 40 тыс. грн: названо 5 профессий, которые в Украине зарабатывают больше всего
Сейчас в Украине наиболее востребованная профессия — менеджеры по продажам.
Также есть спрос на продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров. Самые высокие заработные платы предлагают медиабайерам — около 70 тысяч гривен, а также водителям международных рейсов — им предлагают зарплату от 40 тысяч гривен на месяц.
Эта информация взята с результатов исследования популярной платформы с поиска работы Work.ua. Авторы исследования отмечают, что в Украине также есть высокий спрос на специалистов в сфере обслуживания. Кроме того, сейчас нужны:
- представители рабочих специальностей;
- работники в сфере торговли;
- в сфере туризма;
- работники в гостинично-ресторанном бизнесе;
- менеджеры по продажам и закупкам.
Теперь количество вакансий существенно увеличилось, в связи с этим есть шансы найти работу представителям многих сфер деятельности:
- недвижимость;
- маркетинга и рекламы;
- топ-менеджмента;
- финансов и банковского дела.
Кроме медиабайеров и водителей-международников, зарплату около тысячи долларов получают веб-дизайнеры. Также высокий уровень дохода отмечается в таких профессиях:
- риелторы — около 30 тысяч гривен;
- бизнес-аналитики — 30 тысяч гривен;
- рихтовщики — 30 тысяч гривен;
- менеджеры по операционной деятельности — 29 450 гривен.
Самые маленькие зарплаты по данным аналитиков у санитаров и уборщиков, не более 8 тысяч гривен. Ассистенты ветеринарных врачей получают немного, в среднем 8 125 гривен.
При этом подчеркивается, что в октябре уровень заработных плат вырос у руководителей среднего звена на 10%. В ТОП-5 входят представители нескольких профессий:
- юриспуденция;
- обслуживание;
- деловодства и секретариата;
- охраны и безопасности.
Сейчас рынок труда переживает один из наиболее масштабных кризисов за время независимости Украины. И в ближайшем будущем ситуация вряд ли улучшится. Однако по сравнению с первыми месяцами войны, ситуация стабилизировалась, но рынок труда все еще в состоянии стресса.
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