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Зарплата 40 тыс. грн: названо 5 профессий, которые в Украине зарабатывают больше всего

Сейчас в Украине наиболее востребованная профессия — менеджеры по продажам. 

07.11.2022
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Также есть спрос на продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров. Самые высокие заработные платы предлагают медиабайерам — около 70 тысяч гривен, а также водителям международных рейсов — им предлагают зарплату от 40 тысяч гривен на месяц.

Эта информация взята с результатов исследования популярной платформы с поиска работы Work.ua. Авторы исследования отмечают, что в Украине также есть высокий спрос на специалистов в сфере обслуживания. Кроме того, сейчас нужны:

  • представители рабочих специальностей;
  • работники в сфере торговли;
  • в сфере туризма;
  • работники в гостинично-ресторанном бизнесе;
  • менеджеры по продажам и закупкам. 

Теперь количество вакансий существенно увеличилось, в связи с этим есть шансы найти работу представителям многих сфер деятельности:

  • недвижимость;
  • маркетинга и рекламы;
  • топ-менеджмента;
  • финансов и банковского дела. 

Кроме медиабайеров и водителей-международников, зарплату около тысячи долларов получают веб-дизайнеры. Также высокий уровень дохода отмечается в таких профессиях:

  • риелторы — около 30 тысяч гривен;
  • бизнес-аналитики — 30 тысяч гривен;
  • рихтовщики — 30 тысяч гривен;
  • менеджеры по операционной деятельности — 29 450 гривен. 

Самые маленькие зарплаты по данным аналитиков у санитаров и уборщиков, не более 8 тысяч гривен. Ассистенты ветеринарных врачей получают немного, в среднем 8 125 гривен. 

При этом подчеркивается, что в октябре уровень заработных плат вырос у руководителей среднего звена на 10%. В ТОП-5 входят представители нескольких профессий:

  • юриспуденция;
  • обслуживание;
  • деловодства и секретариата;
  • охраны и безопасности. 

Сейчас рынок труда переживает один из наиболее масштабных кризисов за время независимости Украины. И в ближайшем будущем ситуация вряд ли улучшится. Однако по сравнению с первыми месяцами войны, ситуация стабилизировалась, но рынок труда все еще в состоянии стресса. 

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07.11.2022
1 хвилина на прочитання
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