Зарплата 40 тыс. грн: названо 5 профессий, которые в Украине зарабатывают больше всего

Также есть спрос на продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров. Самые высокие заработные платы предлагают медиабайерам — около 70 тысяч гривен, а также водителям международных рейсов — им предлагают зарплату от 40 тысяч гривен на месяц.

Эта информация взята с результатов исследования популярной платформы с поиска работы Work.ua. Авторы исследования отмечают, что в Украине также есть высокий спрос на специалистов в сфере обслуживания. Кроме того, сейчас нужны:

представители рабочих специальностей;

работники в сфере торговли;

в сфере туризма;

работники в гостинично-ресторанном бизнесе;

менеджеры по продажам и закупкам.

Теперь количество вакансий существенно увеличилось, в связи с этим есть шансы найти работу представителям многих сфер деятельности:

недвижимость;

маркетинга и рекламы;

топ-менеджмента;

финансов и банковского дела.

Кроме медиабайеров и водителей-международников, зарплату около тысячи долларов получают веб-дизайнеры. Также высокий уровень дохода отмечается в таких профессиях:

риелторы — около 30 тысяч гривен;

бизнес-аналитики — 30 тысяч гривен;

рихтовщики — 30 тысяч гривен;

менеджеры по операционной деятельности — 29 450 гривен.

Самые маленькие зарплаты по данным аналитиков у санитаров и уборщиков, не более 8 тысяч гривен. Ассистенты ветеринарных врачей получают немного, в среднем 8 125 гривен.

При этом подчеркивается, что в октябре уровень заработных плат вырос у руководителей среднего звена на 10%. В ТОП-5 входят представители нескольких профессий:

юриспуденция;

обслуживание;

деловодства и секретариата;

охраны и безопасности.

Сейчас рынок труда переживает один из наиболее масштабных кризисов за время независимости Украины. И в ближайшем будущем ситуация вряд ли улучшится. Однако по сравнению с первыми месяцами войны, ситуация стабилизировалась, но рынок труда все еще в состоянии стресса.