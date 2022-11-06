У продажу з’явилися курячі яйця по 280 гривень за десяток: чого чекати далі

В Україні за останні два місяці суттєво зросли ціни на курячі яйця. Кілька днів тому у Києві зафіксовано справжній рекорд, за десять яєць просять аж 280 гривень.

Про це розповіли у соціальних мережах жителі Києва.

На прилавках столичного супермаркету з’явилися органічні яйця виробництва Іспанії за 169 гривень, але упаковані вони по 6 штук. Тобто, за десяток яєць доведеться заплатити аж 280 гривень, тобто 28 гривень за яйце. Для порівняння, лише рік тому за 28 гривень можна було купити десяток яєць.

На упаковці з яйцями зазначено, що їх знесли кури породи мінорка і вони імпортовані в Україну з Іспанії.

Зазначимо, що супермаркет GoodWine, де продаються золоті яйця, спеціалізується на продажу імпортних органічних продуктів.

Українці зустріли таку новину жартами та мемами:

“Неправильно породу назвали, треба було назвати “мажорка””.

Інші кажуть, що яйця коштують дешевше навіть в Іспанії, лише 2 євро за десяток.

Після всіх подій вже інопланетяни не здивують, не кажучи вже про ціну на яйця.

Водночас у Міністерстві аграрної політики обіцяють, що вартість яєць стабілізується найближчими тижнями. Справа в тому, що Мінагрополітики уклало меморандум з асоціацією “Союз птахівників України”, який дозволить стабілізувати ціни на популярний продукт та запобігатиме перевищенню оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за яким яйця поставляють у торговельні мережі.

Вже традиційно яйця дорожчають під новий рік та Різдво, але цього року побито всі рекорди. Причина божевільних цін – знищення половини птахофабрик через вторгнення російських окупантів. Нелюди завдають ударів по критично важливій інфраструктурі, вони не шкодують навіть курей чи свиней, які явно не несуть жодної загрози.