Зарплата 40 тис. грн: названо 5 професій в Україні, яким платять найбільше
Зараз в Україні найбільш популярна професія — менеджери з продажу.
Також є попит на продавців-консультантів, водіїв, бухгалтерів та кухарів. Найвищі заробітні плати пропонують медіабайєрам – близько 70 тисяч гривень, а також водіям міжнародних рейсів – їм пропонують зарплатню від 40 тисяч гривень на місяць.
Ця інформація взята з результатів дослідження популярної платформи пошуку роботи Work.ua. Автори дослідження зазначають, що в Україні також є високий попит на спеціалістів у сфері обслуговування. Крім того, зараз потрібні:
- представники робітничих спеціальностей;
- працівники у сфері торгівлі;
- у сфері туризму;
- працівники у готельно-ресторанному бізнесі;
- менеджери з продажу та закупівель.
Наразі кількість вакансій суттєво збільшилась, у зв’язку з цим є шанси знайти роботу представникам багатьох сфер діяльності:
- нерухомість;
- маркетингу та реклами;
- топ-менеджменту;
- фінансів та банківської справи.
Окрім медіабаєрів та водіїв-міжнародників, зарплату близько тисячі доларів отримують веб-дизайнери. Також високий рівень доходу зазначається у таких професіях:
- ріелтори – близько 30 тисяч гривень;
- бізнес-аналітики – 30 тисяч гривень;
- рихтувальники – 30 тисяч гривень;
- менеджери з операційної діяльності – 29 450 гривень.
Найменші зарплати за даними аналітиків у санітарів та прибиральників, не більше ніж 8 тисяч гривень. Помічники ветеринарних лікарів отримують теж небагато, в середньому 8 125 гривень.
При цьому наголошується, що у жовтні рівень заробітних плат зріс у керівників середньої ланки на 10%.У ТОП-5 входять представники кількох професій:
- юрисдикція;
- обслуговування;
- діловодства та секретаріату;
- охорони та безпеки.
Нині ринок праці переживає одну з наймасштабніших криз за часів незалежності України. І найближчим часом ситуація навряд чи покращиться. Однак порівняно з першими місяцями війни ситуація стабілізувалася, але ринок праці все ще в стані стресу.
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