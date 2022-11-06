Зарплата 40 тис. грн: названо 5 професій в Україні, яким платять найбільше

Також є попит на продавців-консультантів, водіїв, бухгалтерів та кухарів. Найвищі заробітні плати пропонують медіабайєрам – близько 70 тисяч гривень, а також водіям міжнародних рейсів – їм пропонують зарплатню від 40 тисяч гривень на місяць.

Ця інформація взята з результатів дослідження популярної платформи пошуку роботи Work.ua. Автори дослідження зазначають, що в Україні також є високий попит на спеціалістів у сфері обслуговування. Крім того, зараз потрібні:

представники робітничих спеціальностей;

працівники у сфері торгівлі;

у сфері туризму;

працівники у готельно-ресторанному бізнесі;

менеджери з продажу та закупівель.

Наразі кількість вакансій суттєво збільшилась, у зв’язку з цим є шанси знайти роботу представникам багатьох сфер діяльності:

нерухомість;

маркетингу та реклами;

топ-менеджменту;

фінансів та банківської справи.

Окрім медіабаєрів та водіїв-міжнародників, зарплату близько тисячі доларів отримують веб-дизайнери. Також високий рівень доходу зазначається у таких професіях:

ріелтори – близько 30 тисяч гривень;

бізнес-аналітики – 30 тисяч гривень;

рихтувальники – 30 тисяч гривень;

менеджери з операційної діяльності – 29 450 гривень.

Найменші зарплати за даними аналітиків у санітарів та прибиральників, не більше ніж 8 тисяч гривень. Помічники ветеринарних лікарів отримують теж небагато, в середньому 8 125 гривень.

При цьому наголошується, що у жовтні рівень заробітних плат зріс у керівників середньої ланки на 10%.У ТОП-5 входять представники кількох професій:

юрисдикція;

обслуговування;

діловодства та секретаріату;

охорони та безпеки.

Нині ринок праці переживає одну з наймасштабніших криз за часів незалежності України. І найближчим часом ситуація навряд чи покращиться. Однак порівняно з першими місяцями війни ситуація стабілізувалася, але ринок праці все ще в стані стресу.