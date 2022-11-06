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Зарплата 40 тис. грн: названо 5 професій в Україні, яким платять найбільше

Зараз в Україні найбільш популярна професія — менеджери з продажу.

07.11.2022
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Також є попит на продавців-консультантів, водіїв, бухгалтерів та кухарів. Найвищі заробітні плати пропонують медіабайєрам – близько 70 тисяч гривень, а також водіям міжнародних рейсів – їм пропонують зарплатню від 40 тисяч гривень на місяць.

Ця інформація взята з результатів дослідження популярної платформи пошуку роботи Work.ua. Автори дослідження зазначають, що в Україні також є високий попит на спеціалістів у сфері обслуговування. Крім того, зараз потрібні:

  • представники робітничих спеціальностей;
  • працівники у сфері торгівлі;
  • у сфері туризму;
  • працівники у готельно-ресторанному бізнесі;
  • менеджери з продажу та закупівель.

Наразі кількість вакансій суттєво збільшилась, у зв’язку з цим є шанси знайти роботу представникам багатьох сфер діяльності:

  • нерухомість;
  • маркетингу та реклами;
  • топ-менеджменту;
  • фінансів та банківської справи.

Окрім медіабаєрів та водіїв-міжнародників, зарплату близько тисячі доларів отримують веб-дизайнери. Також високий рівень доходу зазначається у таких професіях:

  • ріелтори – близько 30 тисяч гривень;
  • бізнес-аналітики – 30 тисяч гривень;
  • рихтувальники – 30 тисяч гривень;
  • менеджери з операційної діяльності – 29 450 гривень.

Найменші зарплати за даними аналітиків у санітарів та прибиральників, не більше ніж 8 тисяч гривень. Помічники ветеринарних лікарів отримують теж небагато, в середньому 8 125 гривень.

При цьому наголошується, що у жовтні рівень заробітних плат зріс у керівників середньої ланки на 10%.У ТОП-5 входять представники кількох професій:

  • юрисдикція;
  • обслуговування;
  • діловодства та секретаріату;
  • охорони та безпеки.

Нині ринок праці переживає одну з наймасштабніших криз за часів незалежності України. І найближчим часом ситуація навряд чи покращиться. Однак порівняно з першими місяцями війни ситуація стабілізувалася, але ринок праці все ще в стані стресу.

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07.11.2022
1 хвилина на прочитання
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