Появилось приложение, оповещающее об отключении света: как установить

Украинский разработчик Вадим Клименко создал мобильное приложение, которое сообщает есть ли свет у вас дома. Приложение узнает эту информацию из информации из вашего роутера, узнавая есть ли он в сети.

Сейчас приложение доступно только для iOS.

Об этом рассказал сам создатель приложения на форуме DOU.

Как установить приложение

Приложение выглядит как обычный виджет на экране. Его сложно назвать полноценным отдельным приложением. Но на основании других примеров он быстро сделал виджет, который показывает состоянием света и дату обновления.

Ниже на скрине вы можете видеть есть ли у вас света.

Чтобы установить виджет понадобится статичный IP адрес.

Если роутер включить-выключить, то его IP адрес поменяется. Чтобы пользоваться приложением, понадобится отдельно заказать услугу статичного IP. Виджет всегда будет проверять один и тот же адрес.

Дальше понадобится установить приложение Scriptable и скачать файл, затем поделиться им в Scriptable и поменять IP в первой строчке на нужный. Создатель добавил видеоинструкцию, как правильно это сделать.

Что делать дальше

В будущем Вадим Клименко — создатель приложения планирует разработать бот в телеграмме для отправки оповещений об изменении состояния света.

Сейчас такая функция придется в помощь миллионам украинцев, ведь с графики аварийных отключений не всегда можно реализовывать на практике, иногда свет отключают внезапно.