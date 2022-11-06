З’явився додаток, який повідомляє про відключення світла: як встановити

Український розробник Вадим Клименко створив мобільний додаток, який повідомляє, чи є світло у вас вдома. Програма дізнається цю інформацію з інформації з вашого роутера, дізнаючись чи є він у мережі.

Зараз програма доступна тільки для iOS.

Про це розповів сам творець програми на форумі DOU.

Як встановити програму

Програма виглядає як звичайний віджет на екрані. Його складно назвати повноцінним окремим додатком. Але на підставі інших прикладів він швидко зробив віджет, який показує стан світла та дату оновлення.

Нижче на скрині ви можете бачити, чи є у вас світла.

Щоб встановити віджет знадобиться статична IP-адреса.

Якщо роутер увімкнути-вимкнути, його IP адреса зміниться. Щоб користуватися програмою, потрібно окремо замовити послугу статичного IP. Віджет завжди перевірятиме одну і ту ж адресу.

Далі потрібно встановити програму Scriptable і завантажити файл, потім поділитися ним в Scriptable і поміняти IP в першому рядку на потрібний. Автор додав відеоінструкцію, як правильно це зробити.

Що робити далі

В майбутньому Вадим Клименко — творець програми планує розробити бот у телеграмі для надсилання сповіщень про зміну стану світла.

Наразі така функція припаде на допомогу мільйонам українців, адже з графіки аварійних відключень не завжди можна реалізовувати на практиці, іноді світло відключають раптово.