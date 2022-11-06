Переселенцев лишат прав на выплаты: начались жесткие проверки

С марта 2022 года Украина предоставила помощь миллионам граждан, которые переехали с неподконтрольной территории или населенных пунктов, где ведутся боевые действия. С 14 октября Кабинет Министров внедрил постановление №1168, которое предусматривает ряд проверок для внутренне перемещенных лиц, из-за чего им могут отказать в помощи от государства.

Предполагается, что специальные инспекции будут навещать внутренних переселенцев по указанных ими адресах проживания. Если инспекторы не застанут их дома, то это будет основанием для отказа в выплатах.

Проводить проверки поручат Национальной социальной службе. Ее сотрудники будут выборочно и в любое время посещать места проживания беженцев, которые те указан в документах.

Кого именно проверять будет решать руководитель или заместитель начальника территориального органа Национальной социальной службы.

Данные о переселенцах будут брать из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Если инспекторы не застанут человека по месту проживания, то эта информация вносится в специальный акт. Внутренне перемещенное лицо в таком случае оповещают о необходимости явиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту пребывания на учете для идентификации.

Для этого понадобится предоставить удостоверение личности. Если на протяжении 10 дней переселенец не явится, то выплаты для него прекратят.

При этом, если ВПЛ не получит уведомление, но его выплаты прекратят, то у него будут все основания требовать восстановить выплаты. В таком случае спор можно решать даже через суд.

Также переселенцам напоминают, что при смене места проживания или переезда в другой населенный пункт, они обязаны уведомлять органы социальной защиты.