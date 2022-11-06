Переселенців позбавлять прав на виплати: почалися жорсткі перевірки

З березня 2022 року Україна надала допомогу мільйонам громадян, які переїхали з непідконтрольної території чи населених пунктів, де ведуться бойові дії. З 14 жовтня Кабінет Міністрів запровадив постанову №1168, яка передбачає низку перевірок для внутрішньо переміщених осіб, через що їм можуть відмовити у допомозі від держави.

Передбачається, що спеціальні інспекції відвідуватимуть внутрішніх переселенців за вказаними адресами проживання. Якщо інспектори не застануть їх вдома, то це буде підставою для відмови у виплатах.

Проводити перевірки доручать Національній соціальній службі. Її співробітники будуть вибірково і в будь-який час відвідуватимуть місця проживання біженців, які зазначені в документах.

Кого саме перевіряти вирішуватиме керівник чи заступник начальника територіального органу Національної соціальної служби.

Дані про переселенців братимуть з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Якщо інспектори не застануть людину за місцем проживання, ця інформація вноситься у спеціальний акт. Внутрішньо переміщеній особі у такому разі повідомляють про необхідність з’явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту за місцем перебування на обліку для ідентифікації.

Для цього потрібно надати посвідчення особи. Якщо протягом 10 днів переселенець не з’явиться, виплати для нього припинять.

При цьому, якщо ВПО не отримає повідомлення, але його виплати припинять, то у нього будуть всі підстави вимагатиму відновити виплати. У такому разі суперечку можна вирішувати навіть через суд.

Також переселенцям нагадують, що при зміні місця проживання чи переїзду до іншого населеного пункту вони зобов’язані повідомляти органи соціального захисту.

Нагадаємо, що на дорослих виплачують по дві тисячі гривень щомісяця та три тисячі на дитину. Це хоч і незначна сума, але це суттєва допомога тим, хто залишився без нічого та ще й у чужому місті.