Плюс 4 тысячи к пенсии: какие категории пенсионеров могут рассчитывать на доплату

Определенные категории украинцев кроме основной пенсии получают разного рода доплаты. Уже в скором будущем к ним прибавится еще одна. На данном этапе парламентский комитет рассматривает новый законопроект №8032.

Документ носит название “О внесении изменений в Закон Украины “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”. Из его содержания становится понятно, что народные депутаты предлагают повысить пенсионные выплаты для тех украинцев, которые пострадали от репрессий по религиозным или политическим мотивам. Но речь идет только о тех категориях граждан, которых при преследовании заключили под стражу или отправили в психиатрических учреждения в принудительном порядке без оснований.

Статус таких категорий людей определяют на основании ранее принятого закона “О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов” и “О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке”.

Под такой статус подпадает достаточно большая часть украинских граждан.

Статус таких категорий определяется на основании вышеупомянутых законодательственных актов.

Пенсия за особые заслуги гражданам Украины будут установлены в размере 200% прожиточного минимума, который установлен для категорий лиц, которые утратили способность сами себя обеспечивать. На сегодня прожиточный минимум для таких категорий составляет 2027 гривен. Точное количество людей, пострадавших от репрессий назвать невозможно. Но в пояснительной записке к законопроекту речь идет о том, что их количество может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен.

Также в ближайшее время могут принять законопроект о доплатах украинцам, которые пострадали от действий солдатов армии оккупантов. Но сейчас в приоритете выплаты внутренне перемещенным лицам, а все остальное будет решаться после победы Украины.