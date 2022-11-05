Плюс 4 тисячі до пенсії: які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплату

Певні категорії українців, окрім основної пенсії, отримують різного роду доплати. Вже незабаром до них додасться ще одна. На цьому етапі парламентський комітет розглядає новий законопроєкт №8032.

Документ має назву “Про внесення змін до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. З його змісту стає зрозумілим, що народні депутати пропонують підвищити пенсійні виплати для тих українців, які постраждали від репресій з релігійних чи політичних мотивів. Але йдеться лише про ті категорії громадян, яких при переслідуванні ув’язнили або відправили до психіатричних установ у примусовому порядку без підстав.

Статус таких категорій людей визначають на підставі раніше ухваленого закону “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” та “Про правовий статус та пам’ять борців за незалежність України у XX столітті”.

Під такий статус підпадає невелика чимала частина українських громадян.

Статус таких категорій визначається виходячи з вищезгаданих законодавчих актів.

Пенсія за особливі заслуги громадянам України буде встановлена ​​у розмірі 200% прожиткового мінімуму, який встановлено для категорій осіб, які втратили здатність самі себе забезпечувати. На сьогоднішній день прожитковий мінімум для таких категорій становить 2027 гривень. Точну кількість людей, які постраждали від репресій назвати неможливо. Але в пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що їхня кількість може становити від кількох десятків до кількох сотень.

Також найближчим часом можуть ухвалити законопроєкт про доплати українцям, які постраждали від дій солдатів армії окупантів. Але зараз у пріоритеті виплати внутрішньо переміщеним особам, а все інше вирішуватиметься після перемоги України.