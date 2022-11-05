Коллекционеры устроили настоящую охоту: предлагают 34 тыс. грн за 2 копейки

В Украине сейчас продают две копейки за тридцать четыре тысячи гривен на профильном аукционе Violity. Продавец предлагает украинскую монету, номиналом 2 копейки 1992 года. Сейчас уже 39 человек выявили желание купить эту монету, но аукцион продолжается, а значит, цена может еще вырасти.

Причина столь высокой стоимости скрывается в том, что 2 копейки 1992 года – это пробная монета. Их выпустили в очень ограниченном количестве. Сейчас нумизматы и коллекционеры готовы платить даже 1000 долларов за мелкую монету.

Самыми редкими считаются 2 копейки 1992 года из меди, более распространенные алюминиевые. Но коллекционеры готовы покупать любой вариант.

Присмотритесь к мелочи в кошельке, вдруг у вас тоже есть редкая монета. Такие экземпляры можно продать на специализированных форумах и интернет-ресурсах. Также специалисты на форумах помогут определить стоимость монеты и проконсультируют, с какой ставки стоит начать. Аукционы работают по принципу повышения цены. То есть, чем больше будет желающих купить вашу монету, тем выше ее стоимость.

К примеру, несколько дней назад, 31 октября, украинец продал в формате аукциона одну копейку за 17 556. Речь идет о монете вида 1.35АА. Если говорить о других видах монет 1992 года, то их средняя стоимость 10 000 гривен, и они до сих пор есть в копилках украинцев.

Коллекционеры постоянно ищут необычные монеты, например, с неправильным разворотом аверса относительно реверса, с инкузным браком (когда монету чеканят штемпелем, в котором застряла предыдущая монета), отсутствием каких-то элементов. Но особым спросом пользуются пробные номиналы, а также монеты, сделанные на чужих заготовках.