Колекціонери влаштували справжнє полювання: пропонують 34 тис. грн за 2 копійки

В Україні зараз продають дві копійки за 34 тисячі гривень на профільному аукціоні Violity. Продавець пропонує українську монету, номіналом 2 копійки 1992 року. Наразі вже 39 людей виявили бажання купити цю монету, але аукціон триває, а отже, ціна може ще зрости.

Причина настільки високої вартості ховається у тому, що 2 копійки 1992 року – це пробна монета. Їх випустили у дуже обмеженій кількості. Наразі нумізмати та колекціонери готові платити навіть 1000 доларів за дрібну монету.

Найрідкіснішими вважаються 2 копійки 1992 року з міді, найпоширеніші алюмінієві. Але колекціонери готові купувати будь-який варіант.

Придивіться до дрібних грошей в гаманці, раптом у вас є рідкісна монета. Такі екземпляри можна продати на спеціалізованих форумах та інтернет-ресурсах. Також фахівці на форумах допоможуть визначити вартість монети та проконсультують, з якої ставки варто розпочати. Аукціони працюють за принципом підвищення ціни. Тобто чим більше охочих купити вашу монету, тим вища її вартість.

Наприклад, кілька днів тому, 31 жовтня, українець продав у форматі аукціону одну копійку за 17 556 гривень. Йдеться про монету виду 1.35АА. Якщо говорити про інші види монет 1992 року, то їхня середня вартість 10 000 гривень, і вони досі є в скарбничках українців.

Колекціонери постійно шукають незвичайні монети, наприклад, з неправильним розворотом аверсу щодо реверсу, з інкузним браком (коли монету карбують штемпелем, у якому застрягла попередня монета), відсутністю якихось елементів. Але особливий попит мають пробні номінали, і навіть монети, зроблені на чужих заготовках. Тож уважніше придивіться до монет в скарбничці, гаманці чи кишенях, можливо зовсім поряд ви знайдете справжній скарб.