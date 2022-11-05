Конец коридора затмений принесет ужасные новости двум знакам Зодиака: уже 8 ноября

Сейчас идет коридор затмений, который начался 25 октября и закончится 8 ноября. Астрологи говорят, что этот период очень тяжел абсолютно для всех. Это период сопротивления добра и зла, и кто будет получать преимущество, тот и будет управлять еще несколько месяцев подряд. Для многих это период откровения, особенно это касается влюбленных. Во время коридора затмений увеличивается количество разводов. К сожалению, 8-е число для двух знаков станет не завершением плохого периода, а его пиком. Астрологи говорят, что не поздоровится Львам и Скорпионам. Полнолуние просто ужасно повлияет на их жизнь.

Лев

У Львов сейчас много планов на будущее. Некоторые из них очень серьезны и продуманы до мелочей. Но 8 ноября ряд новостей буквально сведет на нет все надежды. Планам не суждено будет осуществиться и ничего изменить невозможно. Также многие Львы могут потерять работу и остаться совсем без доходов. Астрологи советуют не изливать свой гнев и агрессию на близких людей, потому что кроме потери денег и стабильности рискуете расстаться еще и с любимым человеком.

Скорпион

Скорпионам следует быть очень внимательными. Они рискуют потерять большую сумму средств. Это может произойти во время очередной сделки или большой покупки. Вы можете встретить мошенников. Или же просто допустите ошибку из-за которой придется много заплатить из собственного кармана. Кроме этого, неприятности ожидают и на работе. Интриги, сплетни, скандалы – это то, чем начнется следующая неделя, а 8 числа негатив вокруг вас достигнет апогея. Астрологи советуют не впадать в панику, не поддаваться истерическим настроениям, чтобы не усложнять все еще больше. Только холодный ум и минимальное количество эмоций позволят вам достойно пройти мимо этих испытаний.