Кінець коридору затемнень принесе жахливі новини двом знакам Зодіаку: вже 8 листопада

Зараз відбувається коридор затемнень, який розпочався 25 жовтня та закінчиться 8 листопада. Астрологи кажуть, що цей період дуже важкий абсолютно для всіх. Це період спротиву добра і зла, і хто отримуватиме перевагу, той і керувати ще кілька місяців поспіль. Для багатьох це період прозріння, особливо це стосується закоханих. Під час коридору затемнень збільшується кількість розлучень. На жаль, 8 число для двох знаків стане не завершенням поганого періоду, а його піком. Астрологи кажуть, що непереливки буде Левам та Скорпіонам. Повня просто жахливо вплине на їхнє життя.

Лев

Леви наразі мають багато планів на майбутнє. Деякі з них дуже серйозні та продумані до дрібниць. Але 8 листопада низка новин буквально зведе нанівець всі сподівання. Планам не судилося здійснитися і нічого змінити неможливо. Також, багато Левів можуть втратити роботу та залишитися зовсім без доходів. Астрологи радять не виливати свій гнів та агресію на близьких людей, бо окрім втрати грошей та стабільності, ризикуєте розлучитися ще й з коханою людиною.

Скорпіон

Скорпіонам варто бути дуже уважними. Вони ризикують втратити велику суму коштів. Це може статися під час чергової угоди або великої покупки. Ви можете натрапити на шахраїв. Або ж просто допустите помилку через яку доведеться багато заплатити з власної кишені. Крім цього неприємності очікують й на роботі. Інтриги, плітки, скандали — це те чим почнеться наступний тиждень, а 8 числа негатив довкола вас досягне апогею. Астрологи радять не впадати в паніку, не піддаватися істеричним настроям, щоб не ускладнювати все ще більше. Лише холодний розум та мінімальна кількість емоцій дозволять вам гідно пройти повз ці випробування.