Два знака Зодиака скоро почувствуют, как это иметь большие деньги

Астрологи прогнозируют очень прибыльный месяц для двух знаков Зодиака. Представители этих знаков, возможно, и догадываются, что их ждет большая прибыль, ведь большинство из них сейчас все для этого делают. Повезет Тельцам и Козерогам. На их материальное положение очень хорошо повлияют три планеты: Марс, Венера и Меркурий. Под влиянием этих планет деньги к Тельцам и Козерогам буквально будут липнуть.

Телец

Тельцы до 16 ноября будут под влиянием Марса. Это означает, что рабочая активность немного пойдет на убыль. У некоторых представителей знака и вовсе будет мало работы и доходов, и они даже начнут немного экономить. Но уже после 16 числа Тельцы поймут, что удача на их стороне. Более того, за предыдущие дни они наберутся энергии и мотивации к работе и по-настоящему рванут вперед. Конец ноября станет периодом выгодных сделок, сотрудничества, новых полезных знакомств. Все это принесет не только хорошую прибыль, но и перспективу зарабатывать еще больше. Наконец большинство Тельцов смогут задуматься, или даже совершить дорогостоящую покупку. Это может быть как просто айфон, так и квартира. Кто о чем мечтает.

Козерог

Козероги, как и Тельцы, в начале месяца немного потеряют оптимизм. Им будет казаться, что работы недостаточно, и что идет на убыль. Но опять же, дождитесь середины месяца. Уже с 15 числа влияние Марса и Венеры не будет ощутимым, и им на смену придет Меркурий. Он и вдохнет новую жизнь в Козерогов. Дела резко пойдут вверх. Появятся дополнительные источники дохода и станут более стабильными старые. Вы сможете многое планировать на будущее. Возможно даже возьмете кредит на расширение бизнеса или же для большой покупки. Потенциал в себе вы безоговорочно будете ощущать. Ноябрь закончится на очень положительной ноте и очень продуктивно.