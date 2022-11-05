Два знаки Зодіаку скоро відчують, як це мати великі гроші

Астрологи прогнозують дуже прибутковий місяць для двох знаків Зодіаку. Представники цих знаків можливо й догадуються, що на них чекає неабиякий прибуток, адже більшість з них наразі все для цього роблять. Пощастить Тельцям і Козерогам. На їх матеріальне становище дуже гарно вплинуть три планети: Марс, Венера та Меркурій. Під впливом цих планет, гроші до Тельців та Козерогів буквально будуть липнути.

Телець

Тельці до 16 листопада перебуватимуть під впливом Марса. Це означає, що робоча активність трохи піде на спад. Деякі представники знаку й зовсім матимуть мало роботи та доходів, і навіть почнуть трішки економити. Та вже після 16-го числа Тельці зрозуміють, що удача таки на їхній стороні. Ба більше, за попередні дні вони наберуться енергії та мотивації до роботи і по-справжньому рвануть вперед. Кінець листопада стане періодом вигідних угод, співпраць, нових корисних знайомств. Все це принесене не лише хороший прибуток, а й перспективу заробляти ще більше. Нарешті більшість Тельців зможуть задуматися, або навіть здійснити дорогу покупку. Це може бути як просто айфон, так і квартира. Хто про що мріє.

Козеріг

Козероги, як і Тельці — на початку місяця трішки втратять оптимізм. Їм здаватиметься, що роботи недостатньо, і та що є йде на спад. Але знову ж, дочекайтесь середини місяця. Вже з 15 числа вплив Марса і Венери не буде відчутним, і їм на заміну прийде Меркурій. Він то й вдихне нове життя у Козерогів. Справи різко підуть вгору. Появляться додаткові джерела доходу і стануть стабільнішими старі. Ви зможете багато планувати на майбутнє. Можливо навіть візьмете кредит на розширення бізнесу, або ж для великої покупки. Потенціал в собі ви беззаперечно будете відчувати. Листопад закінчиться на дуже позитивній ноті, та дуже продуктивно.