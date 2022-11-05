Стало известно будет ли в Украине Черная пятница и где искать самые большие скидки

Черная пятница пришла в Украину из США. Там впервые начали практиковать большие распродажи. Традиционно Black Friday проводят в последнюю пятницу ноября, так что в этом году это 25 число. Даже, несмотря на критику, что в Украине скидки не совсем настоящие, и точно не такие как заграницей, в этот день в магазинах настоящий аншлаг. Каждый хочет хоть немного сэкономить. Но будет ли это актуально в этом году в период военного положения и полномасштабной войны? Многие магазины уже заявили, что да. Они будут устраивать “черные скидки”.

Ряд популярных торговых сетей анонсируют сумасшедшие скидки

За границей некоторые товары можно купить со скидкой до 90%. В Украине распродажи скромнее, но иногда действительно можно отхватить что-то значительно дешевле, чем в привычный день. И вот, какие магазины точно устроят распродажи.

Эпицентр. Черная пятница будет стартовать в полночь 25 числа. Сеть обещает скидки в 30%, 50% и даже 90%. Comfy. Здесь черная пятница продлится не один день, а всю последнюю неделю месяца, то есть с 21 ноября по 28. Обещают распродавать технику и электронику со скидками до 50%. Rozetka. Скидки будут стартовать 26 ноября и некоторые товары будут распродавать на 90% дешевле, чем всегда. Eva. Сеть обещает радовать покупателей скидками уже с 14 ноября. Фокстрот. Здесь скидки тоже продлятся всю последнюю неделю, и некоторые товары подешевеют на 70%. Эльдорадо. Черная пятница начнется 26 ноября, а скидки будут достигать 70%. Moyo. Здесь скидки будут предлагать 25 ноября. Интертоп. Обещают распродавать товары с 70% скидками.

Чтобы убедиться, что скидки будут реальными, рекомендуем уже посмотреть цены тех товаров, которые вам нужны или нравятся. И потом в день распродажи посмотреть, реально ли снизилась их цена.