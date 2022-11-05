Українців можуть штрафувати за ввімкнене світло: що треба знати?

Наразі в Україні триває комендантська година, а також режим світломаскування. Це потрібно не лише для того, що зекономити електроенергію, а й щоб ворогові вночі було важко наводити свої цілі про тих чи інших об’єктах. За порушення світломаскування та комендантської години тепер хочуть почати штрафувати, а можуть навіть позбавляти волі. Ось, що потрібно знати.

В Верховній Раді роздумують над новим законопроєктом

Наразі в Верховній Раді розглядають новий законопроєкт №8096, згідно з яким можуть посуворішати покарання для тих, хто нехтує комендантською годиною або світломаскуванням.

І ось, яким може бути покарання:

Порушення комендантської години може каратися штрафом у розмірі від 340 до 680 гривень. Або громадськими роботами на термін до 40 годин. Якщо порушено режим світломаскування, то штраф від 510 до 850 гривень. А якщо порушують держслужбовці, то штраф вищий, а саме до 1700 грн. Якщо порушення повторюється, то штрафи зростають. Наприклад, для держслужбовців це вже буде 3400 грн. Замість штрафу можна отримати виправні роботи терміном на 6 місяців.

Також, за порушення комендантської години можуть затримувати терміном на три дні. Це якщо потрібно буде визначити особу затриманого. Якщо через порушення режиму світломаскування загинуть люди, то порушнику загрожує ув’язнення терміном до 15 років з конфіскацією майна.

Світла може не бути тижнями і навіть більше

Наразі до світломаскування додалася ще й інша проблема, а саме необхідність економити електроенергію. Ба більше, в багатьох містах продовжуються віялові відключення електроенергії. Все через те, що ворогу вдалося знищити або пошкодити сумарно до 40% об’єктів інфраструктури. Наразі все оперативно лагодять, але світла може не бути ще досить довго, особливо якщо обстріли продовжаться.