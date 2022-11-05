Стало відомо чи буде в Україні Чорна п’ятниця та де шукати найбільші знижки

Чорна п’ятниця прийшла в Україну з США. Саме там вперше почали практикувати великі розпродажі. Традиційно Black Friday проводять в останню п’ятницю листопада, тож цього року це 25 число. Навіть попри критику, що в Україні знижки не зовсім справжні, і точно не такі як закордоном, в цей день в магазинах справжній аншлаг. Кожен хоче хоч трохи зекономити. Але чи буде це актуально цього року в період воєнного стану та повномасштабної війни? Багато магазинів вже заявили, що так. Вони влаштовуватимуть “чорні знижки”.

Ряд популярних торгових мереж анонсують шалені знижки

Закордоном деякі товари можна купити зі знижкою до 90%. В Україні розпродажі скромніші, але інколи й справді можна відхопити щось значно дешевше, ніж у звичний день. І ось, які магазини точно влаштують розпродажі.

Епіцентр. Чорна п’ятниця стартуватиме опівночі 25 числа. Мережа обіцяє знижки у 30%, 50% і навіть 90%. Comfy. Тут чорна п’ятниця триватиме не один день, а весь останній тиждень місяця, тобто з 21 листопада до 28. Обіцяють розпродувати техніку та електроніку зі знижками до 50%. Rozetka. Знижки стартуватимуть 26 листопада і деякі товари розпродуватимуть на 90% дешевше ніж завжди. Eva. Мережа обіцяє тішити покупців знижками вже починаючи з 14 листопада. Фокстрот. Тут знижки теж триватимуть весь останній тиждень, і деякі товари подешевшають на 70%. Ельдорадо. Чорна п’ятниця розпочнеться 26 листопада, а знижки сягатимуть 70%. Moyo. Тут знижки про понуватимуть 25 листопада. Інтертоп. Обіцяють розпродувати товари з 70% знижками.

Щоб переконатися, що знижки будуть реальними, рекомендуємо вже подивитися на ціни тих товарів, які вам потрібні або подобаються. І потім в день розпродажу подивитися, чи реально знизилася їх ціна.