Названы три знака Зодиака, которые в ноябре почувствуют себя настоящими счастливчиками

Ноябрь только начался, а астрологи уже имеют хорошие новости для трех знаков Зодиака. Говорят, что им будет улыбаться удача. Причем целый месяц. Поддержку высших сил вы будете чувствовать абсолютно во всех сферах жизни. И вот кто эти любимцы судьбы.

Телец

Сейчас Тельцы чувствуют себя истощенными и не слишком оптимистичными. Однако вскоре все пойдет на убыль и негатив постепенно покинет вашу жизнь. Пик оптимистического настроения и активности придётся на 16 ноября, когда Венера перейдет в знак Стрельца. Тельцы будут чувствовать невероятный подъем. Они будут полны сил и мотивации двигаться вперед. Будут принимать удачные решения и не иметь никаких причин для плохого настроения. Самочувствие также улучшится. Так что если вам сейчас плохо — держитесь. Осталось еще совсем немного.

Рак

Раки в ноябре наконец-то ощутят какую-то гармонию и баланс в своей жизни. Они станут спокойными, начнут замечать всех вокруг. Начнут делать что-нибудь для окружающих и сами будут получать от этого удовольствие. Во всех сферах дела пойдут в гору. На работе возможно повышение, а в личной жизни максимально взаимопонимание и любовь. Вы будете чувствовать окрыленность очень долго.

Рыбы

Вечно меланхолические Рыбы в этом году предадут себе и не будут впадать в осеннюю депрессию. Настроение напротив будет на высоте. В начале месяца возможны определенные трудности, но они, наоборот, заставят еще увереннее двигаться дальше. Они предадут сил и мотивации. Вторая половина месяца станет очень расслабленной. Вы будете откровенно получать удовольствие от результатов той работы, которую проделали. Астрологи не советуют кардинально менять планы или приоритеты в жизни. Это обречено на провал. Лучше займитесь усовершенствованием того, что имеете и умеете уже сейчас.