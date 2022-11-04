Стало известно, будут ли работать АЗС в моменты веерных отключений света

В Украине во многих областях ввели веерные отключения света. Это делается для того, чтобы уменьшить нагрузку на системы. В настоящее время враг регулярными ударами повредил около 40% объектов критической инфраструктуры. В связи с этим электроэнергию нужно экономить, чтобы не перегружать сеть. Многих беспокоит вопрос, а как работают АЗС, если нет света, и работают ли вообще. Ведь, если нет, то хаоса на заправках не избежать.

АЗС будут работать бесперебойно

Украинцев успокаивают, что АЗС будут работать при любых условиях. Все потому, что заправки оборудовали генераторами и специальными солнечными батареями. Вот что говорят представители самых популярных сетей АЗС.

Окко. Мощные дизельные генераторы уже установлены на 261 заправке и еще на 43 будут установлены в ближайшее время. Кроме этого на крышах АЗС есть солнечные батареи, накапливающие энергию. Socar. Каждая АЗС уже оснащена генератором. Amic. Уже установили генераторы на большинстве заправок и в ближайшее время установят на всех остальных. WOG. Сеть поддерживает работу как заправок, так и магазинов. В помещениях тепло и удобно. Можно купить перекусить и выпить кофе.

На других заправках ситуация тоже более-менее стабильная. Благодаря генераторам все удается контролировать.

В Киеве света может не быть слишком долго

В то же время жителей столицы и области готовят к тому, что веерные отключения, а иногда и экстренные могут длиться несколько недель. Все потому, что объекты инфраструктуры слишком сильно уничтожены. Более того, если не будет света, то во многих домах может не быть отопления.

“Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытие, которое позволит быть в тепле и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева”, – сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.