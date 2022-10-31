Терміново оновіть браузер Chrome, якщо не бажаєте підхопити вірус

Нещодавно Google випустила нове оновлення Chrome 107. Вже в ньому компанія виправила 14 вразливостей.

Але минуло лише три дні, як компанія екстрено опублікувала новий хотфікс. У ньому пошуковий гігант закрив 0-day «дірку», яку активно експлуатують зловмисники.

Повідомляється, що вразливість набула ідентифікатор CVE-2022-3723. У її основі лежить плутанина типів у движку JavaScript Chromium V8. Цю дірку виявили ще 25 жовтня фахівці Avast. При цьому в Google пообіцяли розкрити технічні подробиці вразливості лише після оновлення Chrome переважно користувачів.

Нагадаємо, що це далеко не перша вразливість у Chrome, пов’язана з JavaScript Chrome V. Раніше компанія вже виправляла CVE-2022-1364 та CVE-2022-1096.