Випущено пристрій, який перетворює будь-який смартфон на планшет

Компанія Nex Computer почала постачати додатковий дисплей для смартфонів NexPad, перший анонс якого відбувся 10 місяців тому. Про це повідомляє портал Gizmochina .

Особливістю пристрою є те, що він дозволяє перетворити будь-який смартфон на планшет – мобільний гаджет підключається за допомогою USB-C та кріпиться за допомогою магнітів, а зображення з нього виводиться безпосередньо на екран NexPad. При цьому він оснащений підставкою, щоб зручно розмістити його на столі чи іншій горизонтальній поверхні.

NexPad є 12-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Вага пристрою становить 736 грамів, що дозволяє при необхідності носити його із собою у сумці. Повідомляється, що NexPad також можна використовувати разом із ноутбуком – у такому разі він кріпиться на кришці комп’ютера.

Вартість NexPad становить $249. В даний час його можна придбати в США та Канаді .