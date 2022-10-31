Які прилади можна безпечно вмикати одразу після стабілізаційних відключень

Українців попередили, що після планових відключень світла не можна одночасно вмикати велику кількість електропристроїв. Раптове навантаження на мережу може спричинити до аварії на підстанції. Тоді електропостачання може знову зникнути, причому цього разу на невизначений термін. Про це повідомили у Міненергетики України.

У відомстві також розповіли, як правильно вмикати електропристрої, щоб не призвести до аварійної ситуації чи поломки самої техніки. Адже якщо світло знову зникне, а телевізор чи холодильник будуть увімкнені в мережу, може статися коротке замикання.

Перш за все перед вимкненням електрпостачання потрібно від’єднати всі пристрої від мережі. Особливо це стосується техніки, що споживає багато енергії, зокрема: бойлери, пральні машинки, холодильники, електроплити, обігрівачі тощо. Також варто вимкнути світло, принаймні у тих приміщеннях, якими споживач зараз не користується.

Коли енергопостачання відновлять, можна увімкнути кілька найважливіших електропристроїв, але не всі одразу. Наприклад, запалити світло в одній кімнаті та увімкнути телевізор, а потім на кілька хвилин бойлер та іншу необхідну техніку. Пристрої, на яких є таймер, краще взагалі не вмикати удень, а запрограмувати на роботу в нічні години. Так можні вчинити наприклад з пральною машиною чи посудомийкою.

Що ж стосується такої потужної техніки, як помпові станції чи електродвигуни, то їх варто вмикати не раніше, ніж через 20-30 хвилин після відновлення електропостачання. Адже вони дають дуже велике навантаження на мережу.

У Міністерстві енергетики України також попрохали споживачів за можливості зменшити обсяги споживання електрики, особливо в пікові години – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Натомість підприємцям запропонували тимчасово відмовитися від зовнішнього освітлення та рекламних вивісок з ілюмінацією. Зокрема це стосується магазинів, торгових центрів, кафе, ресторанів та інших закладів.