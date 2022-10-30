Нарушать ПДД станет дороже: в Украине некоторые штрафы выросли вдвое

29 октября 2022 года вступил в силу закон, повышающий штрафы за грязные или закрытые номерные знаки на транспорте, а также вводит ответственность за незаконное использование знаков полиции и ВСУ,

Об этом напомнил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Теперь водители получат штраф в размере 1190 гривен, если:

используется транспортное средство без номеров или с чужими номерными знаками;

если номер закреплен в неустановленном месте, не освещен, перевернут или закрыт;

водитель пытается сокрыть номера транспортного средства;

номерные знаки грязные настолько, что нельзя с 20 метров определить символы.

Ранее штраф за такое правонарушение составлял 850 гривен, а за повторное нарушение теперь придется платить 1700 гривен.

Также вводится штраф в размере 2550 гривен за управление автомобилем с незаконно установленными номерными знаками Нацполиции, Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины и других силовых структур.

В случае повторного нарушения на протяжении года владелец автомобиля будет обязан уплатить в два раза больше, то есть 5 100 гривен штрафа. При этом его лишат права управлять транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Напомним, что законопроект №7365, который предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение установленных действующим законодательством правил использования номерных знаков в Верховной раде Украины приняли еще 6 октября.

В то же время эксперты критикуют данный законопроект. Многих смущает тот факт, что грязные номера приравнивают к использованию транспортного средства с чужими номерами. Все таки это нарушения разной степени серьезности. Несмотря на критику законопроект приняли и он уже вступил в силу, поэтому стоит соблюдать новые правила, чтобы избежать наказания.