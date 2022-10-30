У Дії тепер можна отримати житло: що відомо про нову послугу
Програма дозволить придбати житло за пільговими процентними ставками.
Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування нової послуги “єОселя” у додатку державних послуг Дія.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Ті, хто вже намагався отримати іпотеку, добре знають, що процедура досить складна. Тепер у Дія достатньо вибрати кнопку почати у відповідному розділі. Вся інформація про людину автоматично підтягнеться з державних реєстрів. Ви надсилаєте заявку в один або кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту. Все. Більше жодних довідок, витраченого часу та складнощів з документами.
Програма “єОселя” дозволяє придбати житло з пільговою ставкою за кредитом. На першому етапі відсоткова ставка складе 3%. Скористатися такою пропозицією зможуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, представники силових структур та члени їхньої родини, медичні працівники, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.
Заплановано, що вже з січня 2023 року програму доступного кредитування під 7% річних розширять і для інших категорій громадян. Ознайомитись з повним переліком категорій можна за посиланням, яке опублікував Михайло Федоров.
Якщо ви відповідаєте вимогам програми, то вже зараз можете взяти участь у тестуванні функції. Заявка проходитиме повний процес прийняття рішень, у тому числі фінансовими установами. Тобто у тестовій версії ви подаєте реальну заявку на оформлення кредиту.
Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації впровадило в Дія дві нові послуги для внутрішніх переселенців. Йдеться про зміну фактичного місця проживання для людей, які переїхали до іншого міста, а також для тих, хто хоче відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи у зв’язку із поверненням додому.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter