У Дії тепер можна отримати житло: що відомо про нову послугу

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування нової послуги “єОселя” у додатку державних послуг Дія.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ті, хто вже намагався отримати іпотеку, добре знають, що процедура досить складна. Тепер у Дія достатньо вибрати кнопку почати у відповідному розділі. Вся інформація про людину автоматично підтягнеться з державних реєстрів. Ви надсилаєте заявку в один або кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту. Все. Більше жодних довідок, витраченого часу та складнощів з документами.

Програма “єОселя” дозволяє придбати житло з пільговою ставкою за кредитом. На першому етапі відсоткова ставка складе 3%. Скористатися такою пропозицією зможуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, представники силових структур та члени їхньої родини, медичні працівники, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Заплановано, що вже з січня 2023 року програму доступного кредитування під 7% річних розширять і для інших категорій громадян. Ознайомитись з повним переліком категорій можна за посиланням, яке опублікував Михайло Федоров.

Якщо ви відповідаєте вимогам програми, то вже зараз можете взяти участь у тестуванні функції. Заявка проходитиме повний процес прийняття рішень, у тому числі фінансовими установами. Тобто у тестовій версії ви подаєте реальну заявку на оформлення кредиту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації впровадило в Дія дві нові послуги для внутрішніх переселенців. Йдеться про зміну фактичного місця проживання для людей, які переїхали до іншого міста, а також для тих, хто хоче відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи у зв’язку із поверненням додому.