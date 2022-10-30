В Дии теперь можно получить жилье: что известно о новой услуге

Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование новой услуги “єОселя” в приложении государственных услуг Дия.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Те, кто уже пытался получить ипотеку, отлично знают, что процедура довольно таки сложная. Теперь в Дия достаточно выбрать кнопку начать в соответствующем разделе. Вся информация о человеке автоматически подтянется с реестров. Вы отправляете заявку в один или несколько банков и ждете решение о выдаче кредита. Все. Больше никаких справок, потраченного времени и сложностей со сбором документов.

Программа “єОселя” позволяет приобрести жилье с льготной ставкой по кредиту. Отмечается, что на первом этапе процентная ставка составит 3%. Воспользоваться таким предложением смогут военнослужащие по контракту, защитники Украины, представители силовых структур и члены их семьи, медицинские работники, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Запланировано, что уже с января 2023 года программа доступного кредитования под 7% годовых расширят и для других категорий граждан. Ознакомиться с полным перечнем категорий можно по ссылке, которую опубликовал Михаил Федоров.

Если вы соответствуете требованиям программы, то уже сейчас можете принять участие в тестировании функция. Заявка будет проходить полный процесс принятия решений, в том числе финансовыми учреждениями. То есть в тестовой версии вы подаете реальную заявку на оформление кредита.

Ранее сообщалось, что в Министерство цифровой трансформации внедрило в Дия две новые услуги для внутренних переселенцев. Речь идет о изменении фактического места проживания для людей, которые переехали в другой город, а также для тех, кто хочет отказаться от статуса внутренне перемещенного лица в связи с возвращением домой.