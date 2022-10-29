Названы четыре знака Зодиака, представительницы которых выходят замуж не ранее 30 лет

Наверное, каждая девушка еще с юного возраста мечтает о том, как встретит свою любовь, наденет пышное белое платье и отгуляет свадьбу своей мечты. И как-то так сложилось, что кто-то выходит замуж, как только едва исполнится 20, а другие ждут предложения руки и сердца гораздо дольше. То ли долго ждут, то ли партнеры все не попадаются. А может значение имеет знак Зодиака? Астрологи сказали, что то, под каким знаком женщина родилась может корректировать ее судьбу. По крайней мере, по статистике представительницы четырех знаков очень долго не поступают в семейные вузы.

Телец

У этих девушек нет недостатка в поклонниках, но выходить замуж они не спешат. Для них важнее построить карьеру, получить стабильность и только потом думать об отношениях. Ища партнера они в первую очередь смотрят насколько надежным будет человек. Любовь тоже имеет значение, но рационализм и холодный ум у Тельцов всегда побеждает.

Близнецы

Это очень эмоциональные девушки, которым быстро надоедает один и тот же партнер. Им нужен тот, кто сможет превратить каждый день в праздник, а мужчины от этого быстро устают. Лишь с возрастом Близнецы немного успокаиваются и тогда уже начинают строить более или менее адекватные и серьезные отношения, ведущие к свадьбе.

Лев

Женщины, рожденные под знаком Лев, имеют к партнеру очень высокие требования. Они считают себя идеальными и ищут себе подходящих. Очень долго для Львов все будут не теми и не такими. Лишь после 30, когда мышление немного меняется, эти женщины могут остановить свой выбор на одном из счастливчиков.

Стрелец

Это женщины, которые обожают свободу. Отношения их душат. Большинство представительниц этого знака не созданы для домашней рутины, обязанностей и запретов. Они бегут, как только столкнутся с первой ревностью в свою сторону, или схожими ситуациями. И только после 30-ти, нагулявшись достаточно, Стрельцы начинают немного по-другому смотреть на отношения.