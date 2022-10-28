Правительство планирует повысить некоторые тарифы на коммуналку уже в ноябре

В Украине действует мораторий на рост тарифов, в частности за газ. Цена газа не должна изменяться до конца отопительного сезона. А если руководствоваться законом, который подписал Президент, то цена газа не должна меняться, пока длится военное положение и еще 6 месяцев после его свершения. В то же время, по отношению к свету таких мораториев нет. И его цену планируется с 1 ноября пересмотреть. Правда, только для бизнеса, но это крайне негативно отразится абсолютно на всех украинцах.

Электроэнергия для бизнеса подорожает

Об этом заявил эксперт по ЖКУ Олег Попенко. Он отметил, что тарифы для бизнеса хотят пересмотреть уже давно, и с 1 ноября это сделают. В сентябре были разговоры, что максимальная цена не будет превышать 5 гривен, но сейчас речь уже идет о 7,5 грн. На фоне этого предприниматели уже массово говорят о закрытии своих компаний.



С такими тарифами многие предприятия заработают минус. Те, кто сможет справиться с новыми тарифами, вынуждены будут существенно поднимать цену на свою продукцию, что негативно отразится на уровне жизни остального населения. О потенциальной остановке работы объявило уже несколько крупных предприятий. Среди них “Днипроазот”, где производится хлор для водоканалов. Это, кстати, единственный производитель хлора в Украине. Директор отмечает, что после полной остановки производства его уже невозможно будет восстановить. Такая же участь ожидает Покровский горно-обогатительный комбинат.

“Снижается спрос на нашу продукцию, растет себестоимость производства, проблемы с закупками материалов для ремонтов и обслуживания оборудования. Потому наше предприятие не может больше выдерживать эту сложную ситуацию“, отметили представители компании.

Если тарифы действительно поднимут, то, вероятно, уже в декабре-январе о закрытии объявит если не сотни, то точно десятки предприятий.