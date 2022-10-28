Уряд планує підвищити деякі тарифи на комуналку вже у листопаді

В Україні наразі діє мораторій на ріст тарифів, зокрема за газ. Ціна газу не повинна змінюватися до кінця опалювального сезону. А якщо керуватися законом, який підписав Президент, то ціна газу не повинна мінятися допоки триває воєнний стан і ще 6 місяців після його звершення. Водночас стосовно світла таких мораторіїв немає. І його ціну планують з 1 листопада переглянути. Щоправда лише для бізнесу, але це вкрай негативно відобразиться абсолютно на всіх українцях.

Електроенергія для бізнесу подорожчає

Про це заявив експерт з ЖКП Олег Попенко. Він зазначив, що тарифи для бізнесу хочуть переглянути вже давно, і з 1 листопада це таки зроблять. В вересні були розмови, що максимальна ціна не перевищуватиме 5 гривень, але зараз вже йде мова про 7,5 грн. На фоні цього підприємці вже масово говорять про закриття своїх компаній.

З такими тарифами багато підприємств почнуть працювати в мінус. Ті хто зможе впоратися з новими тарифами, змушені будуть суттєво піднімати ціну на свою продукцію, що негативно зобразиться на рівні життя решти населення. Про потенційну зупинку роботи оголосило вже кілька масштабних підприємств. Серед них “Дніпроазот”, де виготовляється хлор для водоканалів. Це до речі єдиний виробник хлору в Україні. Директор зазначає, що після повної зупинки виробництва, його вже неможливо буде відновити. Така ж доля чекає на Покровський гірничо-збагачувальний комбінат.

“Знижується попит на нашу продукцію, зростає собівартість виробництва, є проблеми з закупівлями матеріалів для ремонтів та обслуговування обладнання. Тому наше підприємство не може більше витримувати цю складну ситуацію”, зазначили представники компанії.

Якщо тарифи справді піднімуть, то ймовірно вже у грудні-січні про закриття оголосить якщо не сотні, то точно десятки підприємств.