Новини

Ноябрь превзойдет все месяцы по количеству и мощности магнитных бурь: график

29.10.2022
1 хвилина на прочитання
магнітні бурі графік

Практически ни один месяц в году не обходится без магнитных бурь. Для метеозависимых это настоящая проблема, ведь может сильно болеть голова, беспокоить бессонница, скачки артериального давления и множество других проблем. Как говорят эксперты, ноябрь в этом плане станет настоящим испытанием для тех, кто очень чувствителен к данному явлению. Количество магнитных бурь побьет все рекорды, и большинство из них, к сожалению, будут очень мощными.

График магнитных бурь в ноябре

В ноябре магнитные бури будут продолжаться, наверное, большую часть месяца. Вот какие дни просто опасны, а какие чрезвычайно опасны.

  • 6-8 ноября пройдут легкие магнитные бури, которые почувствуют только пожилые люди и сильно метеозависимые.
  • 11 ноября пройдет идентичная магнитная буря.
  • 14-15 ноября – произойдет чрезвычайно мощная магнитная буря красного уровня. Это значит, что плохо будет всем без исключения.
  • 16,17 и 18 ноября предыдущая буря пойдет на убыль, а на ее место придут не очень сильные магнитные колебания.
  • 25, 26, 27 и 29 ноября – незначительные магнитные бури.
  • 29 ноября – еще одна очень сильная магнитная буря, которая даже может вывести из строя некоторые электронные устройства.

Как видим, ноябрь это практически одна сплошная магнитная буря.

магнітні бурі - графік

Что советуют врачи?

Чтобы немного уменьшить влияние геомагнитных колебаний, или по крайней мере ослабить негативную симптоматику, нужно соблюдать определенный рацион и распорядок дня.

  1. Хорошо высыпайтесь.
  2. Много отдыхайте и находитесь на открытом воздухе.
  3. Не нервничайте по пустякам и не подвергайтесь сильному стрессу.
  4. Пейте много воды.
  5. Не ешьте тяжелую пищу.

Тем у кого есть хронические сердечные заболевания или проблемы с давлением, следует быть очень внимательными к себе.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


29.10.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button