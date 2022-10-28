Ноябрь превзойдет все месяцы по количеству и мощности магнитных бурь: график

Практически ни один месяц в году не обходится без магнитных бурь. Для метеозависимых это настоящая проблема, ведь может сильно болеть голова, беспокоить бессонница, скачки артериального давления и множество других проблем. Как говорят эксперты, ноябрь в этом плане станет настоящим испытанием для тех, кто очень чувствителен к данному явлению. Количество магнитных бурь побьет все рекорды, и большинство из них, к сожалению, будут очень мощными.

График магнитных бурь в ноябре

В ноябре магнитные бури будут продолжаться, наверное, большую часть месяца. Вот какие дни просто опасны, а какие чрезвычайно опасны.

6-8 ноября пройдут легкие магнитные бури, которые почувствуют только пожилые люди и сильно метеозависимые.

11 ноября пройдет идентичная магнитная буря.

14-15 ноября – произойдет чрезвычайно мощная магнитная буря красного уровня. Это значит, что плохо будет всем без исключения.

16,17 и 18 ноября предыдущая буря пойдет на убыль, а на ее место придут не очень сильные магнитные колебания.

25, 26, 27 и 29 ноября – незначительные магнитные бури.

29 ноября – еще одна очень сильная магнитная буря, которая даже может вывести из строя некоторые электронные устройства.

Как видим, ноябрь это практически одна сплошная магнитная буря.

Что советуют врачи?

Чтобы немного уменьшить влияние геомагнитных колебаний, или по крайней мере ослабить негативную симптоматику, нужно соблюдать определенный рацион и распорядок дня.

Хорошо высыпайтесь. Много отдыхайте и находитесь на открытом воздухе. Не нервничайте по пустякам и не подвергайтесь сильному стрессу. Пейте много воды. Не ешьте тяжелую пищу.

Тем у кого есть хронические сердечные заболевания или проблемы с давлением, следует быть очень внимательными к себе.