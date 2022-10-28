Листопад перевершить всі місяці за кількістю та потужністю магнітних бур: графік
Практично жоден місяць в році не обходиться без магнітних бур. Для метеозалежних це справжня проблема, адже може сильно боліти голова, турбувати безсоння, стрибки артеріального тиску та безліч інших проблем. Як кажуть експерти листопад в цьому плані стане справжнім випробуванням для тих, хто дуже чутливий до даного явища. Кількість магнітних бур поб’є всі рекорди, і більшість з них на жаль будуть дуже потужними.
Графік магнітних бур у листопаді
В листопаді магнітні бурі триватимуть напевно більшу частину місяця. Ось, які дні просто небезпечні, а які надзвичайно небезпечні.
- 6-8 листопада пройдуть легкі магнітні бурі, які відчують лише люди похилого віку та сильно метеозалежні;
- 11 листопада пройде ідентична магнітна буря;
- 14-15 листопада — відбудеться надзвичайно потужна магнітна буря червоного рівня. Це означає, що погано буде всім без винятку;
- 16,17 і 18 листопада попередня буря піде на спад, а на її місце прийдуть не дуже сильні магнітні коливання;
- 25, 26, 27 і 29 листопада — незначні магнітні бурі;
- 29 листопада — ще одна дуже сильна магнітна буря, яка навіть може вивести з ладу деякі електронні пристрої.
Як бачимо, листопад це буквально одна суцільна магнітна буря.
Що радять лікарі?
Щоб трохи зменшити вплив геомагнітних коливань, або ж принаймні послабити негативну симптоматику, потрібно дотримуватись певного раціону та розпорядку дня.
- Гарно висипайтесь.
- Багато відпочивайте і перебувайте на свіжому повітрі.
- Не нервуйте через дрібниці та не піддавайтесь сильному стресу.
- Пийте багато води.
- Не їжте важкої їжі.
Тим в кого є хронічні серцеві захворювання або проблеми з тиском, варто бути до себе дуже уважними.
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