Листопад перевершить всі місяці за кількістю та потужністю магнітних бур: графік

Практично жоден місяць в році не обходиться без магнітних бур. Для метеозалежних це справжня проблема, адже може сильно боліти голова, турбувати безсоння, стрибки артеріального тиску та безліч інших проблем. Як кажуть експерти листопад в цьому плані стане справжнім випробуванням для тих, хто дуже чутливий до даного явища. Кількість магнітних бур поб’є всі рекорди, і більшість з них на жаль будуть дуже потужними.

Графік магнітних бур у листопаді

В листопаді магнітні бурі триватимуть напевно більшу частину місяця. Ось, які дні просто небезпечні, а які надзвичайно небезпечні.

6-8 листопада пройдуть легкі магнітні бурі, які відчують лише люди похилого віку та сильно метеозалежні;

11 листопада пройде ідентична магнітна буря;

14-15 листопада — відбудеться надзвичайно потужна магнітна буря червоного рівня. Це означає, що погано буде всім без винятку;

16,17 і 18 листопада попередня буря піде на спад, а на її місце прийдуть не дуже сильні магнітні коливання;

25, 26, 27 і 29 листопада — незначні магнітні бурі;

29 листопада — ще одна дуже сильна магнітна буря, яка навіть може вивести з ладу деякі електронні пристрої.

Як бачимо, листопад це буквально одна суцільна магнітна буря.

Що радять лікарі?

Щоб трохи зменшити вплив геомагнітних коливань, або ж принаймні послабити негативну симптоматику, потрібно дотримуватись певного раціону та розпорядку дня.

Гарно висипайтесь. Багато відпочивайте і перебувайте на свіжому повітрі. Не нервуйте через дрібниці та не піддавайтесь сильному стресу. Пийте багато води. Не їжте важкої їжі.

Тим в кого є хронічні серцеві захворювання або проблеми з тиском, варто бути до себе дуже уважними.