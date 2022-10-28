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Главные банки страны меняют условия выдачи средств клиентам: что нужно знать?

28.10.2022
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В НБУ

Война – это сильный удар по экономике и банковской системе. Большинство украинских банков сумели выстоять в самые трудные моменты и даже предлагали людям кредитные каникулы и льготные ставки. Но пришло время и к отрицательным изменениям. В частности, такие банки, как ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк и другие не менее известные, будут прекращать выдавать кредиты всем желающим. Теперь заявки будут прорабатываться очень долго и тщательно и одобрять их только единицам.

Спрос на кредиты резко снизился

банк

Неизвестно, станет ли для украинцев такое нововведение большой проблемой, ведь по статистике спрос на кредиты резко упал. Этому способствовал ряд факторов: курс валют, низкие доходы и ухудшение платежеспособности многих граждан. Также из-за нестабильной ситуации в стране люди перестали инвестировать в недвижимость и покупать дорогие вещи. Как следствие, втрое упал спрос на ипотечный и потребительский кредит. А вскоре, вероятно, спрос станет еще ниже, ведь кроме строгих требований к подателям заявки, будут и повышены кредитные ставки. Да и вообще, брать кредит будет очень невыгодно. Уменьшится и допустимый срок в течение которого кредит нужно будет вернуть.

Всемирный банк сделал неутешительные прогнозы для украинцев

К слову, Всемирный банк проанализировал нынешнюю ситуацию в Украине и сделал выводы, что уже около 35% населения находятся за чертой бедности. А в следующем году эта цифра пересечет отметку в 55%. Этому способствует масштабная инфляция, которая уже составляет 30% и будет только расти. В то же время пенсии и зарплаты остаются неизменными, более того, их размер заморозили на весь следующий год. Правительство обещает помогать наиболее уязвимым категориям населения разнообразными единовременными выплатами, которые можно будет оформить в органах социальной защиты населения или “Дии”.

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28.10.2022
1 хвилина на прочитання
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