Главные банки страны меняют условия выдачи средств клиентам: что нужно знать?

Война – это сильный удар по экономике и банковской системе. Большинство украинских банков сумели выстоять в самые трудные моменты и даже предлагали людям кредитные каникулы и льготные ставки. Но пришло время и к отрицательным изменениям. В частности, такие банки, как ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк и другие не менее известные, будут прекращать выдавать кредиты всем желающим. Теперь заявки будут прорабатываться очень долго и тщательно и одобрять их только единицам.

Спрос на кредиты резко снизился

Неизвестно, станет ли для украинцев такое нововведение большой проблемой, ведь по статистике спрос на кредиты резко упал. Этому способствовал ряд факторов: курс валют, низкие доходы и ухудшение платежеспособности многих граждан. Также из-за нестабильной ситуации в стране люди перестали инвестировать в недвижимость и покупать дорогие вещи. Как следствие, втрое упал спрос на ипотечный и потребительский кредит. А вскоре, вероятно, спрос станет еще ниже, ведь кроме строгих требований к подателям заявки, будут и повышены кредитные ставки. Да и вообще, брать кредит будет очень невыгодно. Уменьшится и допустимый срок в течение которого кредит нужно будет вернуть.

Всемирный банк сделал неутешительные прогнозы для украинцев

К слову, Всемирный банк проанализировал нынешнюю ситуацию в Украине и сделал выводы, что уже около 35% населения находятся за чертой бедности. А в следующем году эта цифра пересечет отметку в 55%. Этому способствует масштабная инфляция, которая уже составляет 30% и будет только расти. В то же время пенсии и зарплаты остаются неизменными, более того, их размер заморозили на весь следующий год. Правительство обещает помогать наиболее уязвимым категориям населения разнообразными единовременными выплатами, которые можно будет оформить в органах социальной защиты населения или “Дии”.