З 1 листопада українцям доведеться платити новий, дуже високий, податок

В Україні від початку війни було запроваджено безліч пільг, стосовно сплати податків. Спрощені системи, знижені ставки, та сплата “за бажанням” і “за можливістю”. Та дефіцит бюджету дає про себе знати. Відтак поступово повертаються не лише старі податкові ставки, стягнення, а й з’являються нові. Зокрема з 1 листопада ускладняться умови продажу квартир на первинному ринку. Продавці платитимуть податок у розмірі 18% від доходу фізичних осіб. Звісно, що втрачати дохід ніхто не захоче, а відтак експерти вже прогнозують стрімкий стрибок цін на первинному ринку. Інвесторів, та й просто бажаючих придбати собі житло, стане набагато менше.

Рішення вже прийнято і відповідний закон схвалено

Податок точно буде і вступить в дію вже з наступного тижня. Відповідний Закон №2600 вже прийнято у Верховній Раді. Нові правила передбачають те, що девелопери змушені будуть платити податки касовим методом. Якщо продавцем виступає звичайний громадянин, то він змушений буде заплатити 18% податку з доходу фізичних осіб. Звісно для інвесторів це неприємна новина, адже ні про яке вкладання ти примноження доходу вже не йдеться.

В цій ситуації найбільше постраждають звичайні покупці, які купують житло для власних потреб. Для них, вартість зросте приблизно на 10-15%. Це за умови “дольової” участі. А якщо хтось захоче купити вже готову “здану” квартиру, чи тим паче з мінімальним ремонтом, її вартість може бути вища на 30% від тієї, що є зараз.

Частина доходів опиняться в “тіні”

Ну і як завжди в таких випадках, там де є податковий тиск, там є тіньові доходи. Експерти вже прогнозують таку тенденцію. Ймовірно угоди укладатимуться на мінімальні суми, а решту вартості житла виплачуватимуть готівкою.