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Головні банки країни міняють умови видачі коштів клієнтам: що треба знати?

28.10.2022
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В НБУ

Війна — це сильний удар по економіці та банківській системі. Більшість українських банків зуміли вистояти в найважчі моменти і навіть пропонували людям кредитні канікули та пільгові ставки. Але прийшов час й до негативних змін. Зокрема, такі банки як ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк та інші не менш відомі, припинятимуть видавати кредити всім охочим. Тепер заявки будуть опрацьовувати дуже довго та ретельно і схвалювати їх лише одиницям.

Попит на кредити різко знизився

банк

Невідомо, чи для українців таке нововведення стане великою проблемою, адже за статистикою попит на кредити різко впав. Цьому сприяло ряд факторів: курс валют, низькі доходи та погіршення платоспроможності багатьох громадян. Також, через нестабільну ситуацію в країні люди перестали інвестувати в нерухомість, та купувати дорогі речі. Як наслідок втричі впав попит на іпотечний та споживчий кредит. А незабаром ймовірно попит стане ще нижчим, адже окрім суворих вимог до подавачів заявки, будуть і підвищені кредитні ставки. Та й загалом, брати кредит буде дуже не вигідно. Зменшиться й допустимий термін протягом котрого кредит потрібно буде повернути.

Світовий банк зробив невтішні прогнози для українців

До слова, Світовий банк проаналізував теперішню ситуацію в Україні і зробив висновки, що наразі вже близько 35% населення знаходяться за межею бідності. А в наступному році ця цифра перетне позначку у 55%. Цьому сприяє масштабна інфляція, яка вже становить 30%, і буде лише рости. Водночас пенсії і зарплати залишаються незмінними, більше того їх розмір заморозили на весь наступний рік. Уряд обіцяє допомагати найбільш вразливим категоріям населення різноманітними одноразовими виплатами, які можна буде оформити в органах соціального захисту населення або в “Дії”.

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28.10.2022
1 хвилина на прочитання
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