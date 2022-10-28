Головні банки країни міняють умови видачі коштів клієнтам: що треба знати?

Війна — це сильний удар по економіці та банківській системі. Більшість українських банків зуміли вистояти в найважчі моменти і навіть пропонували людям кредитні канікули та пільгові ставки. Але прийшов час й до негативних змін. Зокрема, такі банки як ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк та інші не менш відомі, припинятимуть видавати кредити всім охочим. Тепер заявки будуть опрацьовувати дуже довго та ретельно і схвалювати їх лише одиницям.

Попит на кредити різко знизився

Невідомо, чи для українців таке нововведення стане великою проблемою, адже за статистикою попит на кредити різко впав. Цьому сприяло ряд факторів: курс валют, низькі доходи та погіршення платоспроможності багатьох громадян. Також, через нестабільну ситуацію в країні люди перестали інвестувати в нерухомість, та купувати дорогі речі. Як наслідок втричі впав попит на іпотечний та споживчий кредит. А незабаром ймовірно попит стане ще нижчим, адже окрім суворих вимог до подавачів заявки, будуть і підвищені кредитні ставки. Та й загалом, брати кредит буде дуже не вигідно. Зменшиться й допустимий термін протягом котрого кредит потрібно буде повернути.

Світовий банк зробив невтішні прогнози для українців

До слова, Світовий банк проаналізував теперішню ситуацію в Україні і зробив висновки, що наразі вже близько 35% населення знаходяться за межею бідності. А в наступному році ця цифра перетне позначку у 55%. Цьому сприяє масштабна інфляція, яка вже становить 30%, і буде лише рости. Водночас пенсії і зарплати залишаються незмінними, більше того їх розмір заморозили на весь наступний рік. Уряд обіцяє допомагати найбільш вразливим категоріям населення різноманітними одноразовими виплатами, які можна буде оформити в органах соціального захисту населення або в “Дії”.