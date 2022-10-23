Неделями в темноте: Арестович дал прогноз, что будет с электричеством и теплом этой зимой

За восемь месяцев полномасштабной войны россии против Украины 30% всех ТЭЦ и объектов электрогенерации были поражены.

По словам Алексея Арестовича этой зимой может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла может не быть неделями, а то и месяцами.

Таким мнением советник Офиса президента Украины поделился в разговоре с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

По информации Арестовича, за время войны 30% всех украинских ТЭЦ поражены.

По его словам большинство их не уничтожены, а лишь повреждены в разной степени. Там чуть ли не круглосуточно ведутся ремонтные работы. Но за день-два сделать это невозможно. На данный момент около 1800 населенных пунктов в Украины отключены от воды и света, а также тепла. Сейчас в Украине достаточно теплая погода, но может случиться так, что электричества, воды и тепла не будет неделями, а то и месяцами. А если и будут, то лишь по часам и с большими ограничениями.

Арестович настроен оптимистически и уверен, что украинцы смогут преодолеть трудности, но ни в коем случае не уступят врагу.

Украинцы посидят некоторое время без воды, электричества и тепла, но станут только более злыми на врага и сплоченнее. Люди, которые пережили 90-е годы знают как выживать с холодными батареями. Украинцы выдержат и это испытание, а вот что будет делать путин, когда такая стратегия тоже не сработает, это вопрос времени.

Тем временем россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры, в частности по энергосистеме. Состоянием на сейчас уже около 40% энергетической инфраструктуры повреждено. Украинцев предупреждают о веерных отключениях на ближайшие дни. В то же время обещают, что отключения будут длиться не дольше 4 часов для абонентов.

Украинцев и дальше призывают экономить электричество: не включать мощные электроприборы, а также банально выключать свет, выходя из комнаты и телевизор, если его не смотрят.