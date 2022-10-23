Місяць в темряві: Арестович дав прогноз, що буде з електрикою та теплом цієї зими

За вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України 30% усіх ТЕЦ та об’єктів електрогенерації були вражені.

За словами Олексія Арестовича цієї зими може виникнути ситуація, коли води, світла та тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.

Такою думкою радник Офісу президента України поділився у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною.

За інформацією Арестовича, за час війни 30% усіх українських ТЕЦ вражені.

За його словами, більшість їх не знищено, а лише пошкоджено різною мірою. Там мало не цілодобово ведуться ремонтні роботи. Але за день-два зробити це неможливо. Наразі близько 1800 населених пунктів в Україні відключено від води та світла, а також тепла. Зараз в Україні досить тепла погода, але може статися так, що електрики, води та тепла не буде тижнями, а то й місяцями. А якщо й будуть, то лише погодинно і з великими обмеженнями.

Арестович налаштований оптимістично і впевнений, що українці зможуть здолати труднощі, але в жодному разі не поступляться ворогові.

Українці посидять деякий час без води, електрики та тепла, але стануть лише злішими на ворога та згуртованішими. Люди, які пережили 90-ті роки, знають як виживати з холодними батареями. Українці витримають і це випробування, а ось що робитиме путін, коли така стратегія теж не спрацює, це питання часу.

Тим часом росія продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема енергосистемі. Станом на сьогодні вже близько 40% енергетичної інфраструктури пошкоджено. Українців попереджають про віялові відключення на найближчі дні. У той же час обіцяють, що відключення триватимуть не більше 4 годин для абонентів.

Українців і надалі закликають заощаджувати електрику: не включати потужні електроприлади, а також банально вимикати світло, виходячи з кімнати та телевізор, якщо його не дивляться.