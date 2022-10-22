Как связаться с человеком без интернета: полезные лайфхаки

Массированные ракетные обстрелы и атаки иранских дронов привели к тому, что во многих регионах Украины начались перебои с электричеством, и как следствие с мобильным интернетом и связью.

Во время войны связь с родными актуальная как никогда ранее.

Украинцам в преддверии зимы стоит заранее позаботиться о наличие альтернативных способов связи. Один из оптимальных – стационарный телефон, поскольку фиксированная телефонная связь в экстренных случаях намного более надежная, чем мобильная.

То же самое с проводным интернетом. Для того, чтобы повредить проводные виды связи, необходимо физически повредить проводы, а они обычно проложены под землей.

Неплохая альтернатива стационарным телефона – спутниковая связь, но это недешевое удовольствие. Также можно купить ультракоротковолновую рацию, которая не использует частоты, занятые государственными службами. Радиус действия такой рации от 1 до 15 км.

Но сейчас в свободной продаже почти невозможно встретить рации или спутниковые телефоны, поскольку почти все запасы выкуплены и отправлены на фронт Вооруженным силам Украины.

Для поддержки связи с родными можно установить любой мессенджер, который работает по сети Bluetooth, это может быть Bridgefy Briar, Vojer или другие, работающие по тому же принципу.

Но для того, чтобы общаться в таких мессенджерах, понадобится держать заряженным смартфон, что не так уже и просто, учитывая, что возможны перебои с электричеством. Уже сейчас стоит купить пару повербанков, генератор или что-то в этом роде, чтобы иметь дополнительный источник электроэнергии в случае перебоев со связью.

Сейчас власти Украины призывают людей запастись фонариками, повербанками, одеялами, едой быстрого приготовления и с длительным сроком хранения, свечками, а также сделать запас дров, обдумать к тому можно переехать на пару-тройку дней или недель в случае отключения электричества, отопления и газа.

Надеемся, что эти запасы не пригодятся, но все же лучше иметь их на случай возникновения чрезвычайной ситуации.