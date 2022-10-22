Украинцы могут получить от Правительства по $7000: названы условия

Во время войны в Украине был создан проект «еРабота», который должен стимулировать предпринимателей расширять бизнес и создавать рабочие места. Также проект ориентирован на тех, кто хочет открыть свое дело, но не имеет стартового капитала. Так вот, правительство выдавало украинцам гранты на собственный бизнес, после того как последние предъявляли четкий бизнес-план. Инициатива оказалась успешной и 21 октября Кабинет Министров утвердил новый транш и выделил еще 67,6 миллиона гривен для потенциальных и уже существующих предпринимателей. Условия остаются прежними.

Чтобы получить деньги, нужно предъявить бизнес-план

Сейчас будут выбраны 300 человек среди всех желающих, которым выделят по 250 000 гривен на собственное дело. Бизнес-план должен быть детальным с четко прописанными этапами работы, потенциальным количеством работников, расходами и доходами на первых этапах.

“Всего за три с половиной месяца действия правительственной программы мы уже профинансировали через гранты проекты более 650 предпринимателей”, – сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.



В правительстве также отметили, что со старта программы более 13 000 украинцев решили принять в ней участие и подавали заявки. Приблизительно 2000 из них были одобрены и поддержаны. Более 200 миллионов гривен уже были перечислены на счета предпринимателей. Грантовые программы разные, в общей сложности сумма финансирования составляет от 50 до 250 тысяч гривен. Подать заявку можно через “Дию”.

Рынок труда оживает

Вряд ли этому посодействовало большее количество предпринимателей, но рынок труда довольно оживился. Некоторые эксперты даже говорят, что он вышел на довоенный уровень. Единственное, что изменилось – это география вакансий. Если раньше было много предложений в Харькове, то сейчас это Львов. Вместо Запорожья больше работников ищут в Прикарпатье. Среди лидеров традиционно столица, а также Днепр и Одесса.