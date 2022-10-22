Українці можуть отримати від Уряду по $7000: названо умови

Під час війни в Україні було створено проєкт єРобота, який мав би стимулювати підприємців розширювати бізнес, та створювати робочі місця. Також проєкт зорієнтований на тих, хто лише хоче відкрити свою справу, але немає стартового капіталу. Так от, Уряд видавав українцям гранти на власний бізнес, після того, як останні пред’являли чіткий бізнес-план. Ініціатива виявилася успішною і 21 жовтня Кабінет Міністрів затвердив новий транш і виділив ще 67,6 мільйонів гривень для потенційних та вже існуючих підприємців. Умови залишаються незмінними.

Щоб отримати гроші потрібно пред’явити бізнес-план

Наразі буде обрано 300 осіб серед усіх бажаючих, яким виділять по 250 000 гривень на власну справу. Бізнес-план має бути детальним, з чітко прописаними етапами роботи, потенційною кількістю працівників, витратами та доходами на перших етапах.

“Усього за три з половиною місяці дії урядової програми ми вже профінансували через гранти проекти понад 650 підприємців”, – повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

В Уряді також зазначили, що з старту програми понад 13 000 українців вирішили взяти в ній участь та подавали заявки. Приблизно 2000 з них були схвалені та підтримані. Понад 200 мільйонів гривень вже було перераховано на рахунки підприємців. Грантові програми є різними, загалом сума фінансування становить від 50 до 250 тисяч гривень. Подати заявку можна через “Дію”.

Ринок праці оживає

Навряд чи цьому посприяла більша кількість підприємців, але ринок праці доволі пожвавішав. Деякі експерти навіть кажуть, що він вийшов на довоєнний рівень. Єдине, що змінилося — це географія вакансій. Якщо раніше багато пропозицій було у Харкові, то зараз це Львів. Замість Запоріжжя більше працівників шукають на Прикарпатті. Серед лідерів традиційно столиця, а ще Дніпро та Одеса.