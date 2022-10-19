Многим пенсионерам будут по-другому выплачивать деньги: что изменилось

Сейчас в Украине множество населенных пунктов освобождено от оккупации. Их количество продолжает расти, и если в сентябре Вооруженные Силы освободили всю Харьковскую область, то сейчас контрнаступление продолжается на Херсонщине, и других направлениях. Все, кто освобожден от россиян, должны сразу же получить пенсии и социальные выплаты. По статистике в таких регионах больше всего пожилых людей, ведь молодежь преимущественно уехала. Некоторые пенсионеры оказались за чертой бедности, поэтому Укрпочта спешит как можно быстрее приехать в такие города. Деньги людям будут выплачивать не так, как на остальной территории Украины.

Деньги будут выплачивать за все месяцы сразу или отправлять на специальный счет

Деньги будут выплачиваться за все месяцы сразу, то есть если лицо не получало выплаты в течение шести месяцев, значит, получит всю эту сумму одновременно. Если в освобожденных селах, пенсионеры не будут забирать свои пенсии в течение двух недель, деньги будут перечислять на счета Ощадбанка. Это специальные счета, открываемые по указанию Правительства. Затем лицо, по каким-то причинам не пришедшее в отделение Укрпочты, может прийти в любое отделение Ощадбанка и забрать пенсию там. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Люди на освобожденных территориях могут оформлять социальную помощь

Все кого освободили ВСУ могут подавать заявки на оформление выплат, которые анонсировали в течение последних шести месяцев. Это помощь от государства, компенсация за утраченное жилье, выплаты от ООН, Красного Креста и других международных организаций. Большинство видов помощи можно оформить через платформу еПомощь, и в Дии. Также всем кому нужна гуманитарная помощь, еда, одежда или медикаменты, советуют обращаться в волонтерские организации. Все привезут и всем помогут.