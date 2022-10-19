ПриватБанк меняет способ получения денежных переводов: что нужно знать?

ПриватБанк на днях обратился к клиентам с важным объявлением. Теперь не нужно стоять в длиннющих очередях, для того чтобы получить денежную помощь или перевод из другой страны. Теперь эти выплаты снова выплачиваются через терминал. Речь о терминалах самообслуживания, которых по Украине насчитывается почти 10 000. Все переводы типа Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA можно получить просто нажав несколько кнопок в любом отделении банка или ТРЦ, где есть данный терминал.

Как происходит получение перевода?

Еще одно преимущество в том, что все валютные переводы теперь снова начисляются на валютные карты, а гривны на гривневые.

Чтобы получить перевод, нужно:

Авторизироваться с помощью карты от ПриватБанка. Просто вставляете ее в подходящее окошко на терминале и вводите пин-код. Ищете пункты: “Банковские услуги” – “Получить денежный перевод” – “Выбрать платежную систему”. Вводите контрольный номер перевода и сопутствующие данные, требуемые системой. Вводите данные карты, на которую вы хотите, чтобы засчитались денежные средства.

Финансы сразу поступят на счет, что очень удобно.

ПриватБанк сообщил о выводе из обращения ряда банкнот

К теме заметим, что на днях ПриватБанк сделал еще одно громкое заявление. Равномерно из обращения будут исчезать все банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50 и 100 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Вместо них системы будут пополнять купюрами нового образца и монетами. Все потому, что старые деньги уже слишком изношены и их НБУ решил просто утилизировать. Украинцам не нужно от них избавляться или как-то обменивать. Купюры и дальше без проблем будут принимать как в магазинах, так и на кассах в банке.