ПриватБанк змінює спосіб отримання грошових переказів: що треба знати?

ПриватБанк днями звернувся до клієнтів з важливим оголошенням. Тепер не потрібно стояти у довжелезних чергах, для того щоб отримати грошову допомогу або переказ з іншої країни. Тепер ці виплати знову виплачують через термінал. Мова про термінали самообслуговування, яких по Україні налічується майже 10 000. Всі перекази на кшталт Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA можна отримати просто натиснувши кілька кнопок у будь-якому відділенні банку, чи ТРЦ, де є даний термінал.

Як відбувається отримання переказу?

Ще одна перевага в тому, що всі валютні перекази відтепер знову нараховуються на валютні картки, а гривні на гривневі.

Щоб отримати переказ, потрібно:

Авторизуватися за допомогою картки від ПриватБанку. Просто вставляєте її у відповідне віконце на терміналі та вводите пін-код. Шукаєте пункти: “Банківські послуги” – “Отримати грошовий переказ” – “Вибрати платіжну систему”. Вводите контрольний номер переказу, та супутні дані, які вимагає система. Вводите дані картки, на котру ви хочете, щоб зарахувалися кошти.

Фінанси одразу ж поступлять на рахунок, що дуже зручно.

ПриватБанк повідомив про виведення з обігу ряду банкнот

До теми, зауважимо, що днями ПриватБанк зробив ще одну гучну заяву. Поступово з обігу зникатимуть всі банкноти номіналом у 5, 10, 20, 50 і 100 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Замість них, системи поповнюватимуть купюрами нового зразка та монетами. Все через те, що старі гроші вже надто зношені і їх НБУ вирішив просто утилізувати. Українцям не потрібно від них позбуватися, чи якось обмінювати. Купюри й надалі без проблем прийматимуть як в магазинах, так і на касах у банку.